Есть топ-клубы: с кем и когда "Динамо" сыграет на сборах
Футбольный клуб "Динамо" Киев объявил имена своих соперников в рамках подготовительных сборов к новому сезону.
Киевское "Динамо" узнало своих соперников по тренировочным сборам в рамках подготовки к новому сезону.
Киевляне проведут два тренировочных сбора в Швейцарии.
На первый сбор ФК "Динамо" Киев отправится 28 июня. Во время сбора команда сыграет четыре контрольных матча.
1 июля. 20:00*. "Динамо» — "Базель" (Швейцария)
3 июля. 16:00. "Динамо" — "Лозанна" (Швейцария)
5 июля. Имя соперника будет объявлено позже.
7 июля. 17:00. "Динамо" — "Люцерн" (Швейцария)
Второй тренировочный сбор в Швейцарии запланирован на 10 июля и продлится до 20 июля. Во время этого сбора подопечные Мирчи Луческу проведут еще 4 матча:
10 июля. "Динамо" — "Серветт" (Швейцария)
14 июля. "Динамо" — "Сьон" (Швейцария)
17 июля. "Динамо" — "Ницца" (Франция)
20 июля. "Динамо" — "Атлетик" Бильбао (Испания).
Отметим, что пока команда тренируется под руководством ассистента главного тренера Олега Гусева — Мирча Луческу должен выйти из отпуска 22-23 июня.
Ранее врач "Динамо" рассказал о здоровье игроков. В лазарете клуба находятся сразу 7 футболистов, некоторые из них должны приступить к работе в общей группе уже на первом сборе.
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