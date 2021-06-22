Есть топ-клубы: с кем и когда "Динамо" сыграет на сборах

Футбольный клуб "Динамо" Киев объявил имена своих соперников в рамках подготовительных сборов к новому сезону.

Киевское "Динамо" узнало своих соперников по тренировочным сборам в рамках подготовки к новому сезону.

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Киевляне проведут два тренировочных сбора в Швейцарии.

На первый сбор ФК "Динамо" Киев отправится 28 июня. Во время сбора команда сыграет четыре контрольных матча.

1 июля. 20:00*. "Динамо» — "Базель" (Швейцария)

3 июля. 16:00. "Динамо" — "Лозанна" (Швейцария)

5 июля. Имя соперника будет объявлено позже.

7 июля. 17:00. "Динамо" — "Люцерн" (Швейцария)

Второй тренировочный сбор в Швейцарии запланирован на 10 июля и продлится до 20 июля. Во время этого сбора подопечные Мирчи Луческу проведут еще 4 матча:

10 июля. "Динамо" — "Серветт" (Швейцария)

14 июля. "Динамо" — "Сьон" (Швейцария)

17 июля. "Динамо" — "Ницца" (Франция)

20 июля. "Динамо" — "Атлетик" Бильбао (Испания).

Отметим, что пока команда тренируется под руководством ассистента главного тренера Олега Гусева — Мирча Луческу должен выйти из отпуска 22-23 июня.

Ранее врач "Динамо" рассказал о здоровье игроков. В лазарете клуба находятся сразу 7 футболистов, некоторые из них должны приступить к работе в общей группе уже на первом сборе.

На прошлой неделе стал известен календарь УПЛ на сезон 2021/2022. "Шахтер" и "Динамо" в чемпионате Украины должны встретиться в начале октября.

Ранее стала известна дата и место проведения Суперкубка Украины "Динамо" – "Шахтер". Матч состоится 24 июля в Киеве, на НСК "Олимпийский".

Также "Шахтер" представил нового главного тренера. Им стал экс-наставник итальянского "Сассуоло" Роберто Де Дзерби. О том, как Ринату Ахметову удалось убедить перспективного итальянца возглавить команду и что он может дать "Шахтеру", читайте в материале "Фокуса".