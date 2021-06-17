Бурда начал работу с мячом, Вербич готовится к сборам: врач "Динамо" рассказал о здоровье игроков

Лазарет киевского "Динамо" постепенно пустеет — к работе в общей группе на сборах должны приступить лидеры чемпиона Украины

Главный врач "Динамо" Андрей Шморгун рассказал, как идет процесс восстановления травмированных игроков киевлян. В лазарете клуба находятся сразу 7 футболистов, некоторые из них должны присупить к работе в общей группе уже на первом сборе.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"У Виталия Буяльского будет повторная контрольная томография, когда футболисты пройдут плановое медобследование (эту процедуру уже прошли футболисты, которые тренируются на базе в Вите-Литовской, других же она ожидает после выхода из отпуска), после которой мы будем понимать ситуацию. У него такая травма, что должен пройти срок как минимум месяц.

Планируется, что уже на сборах Владимир Шепелев и Александр Андриевский будут работать в общей группе. Они набирают форму, и о их нынешних кондициях станет известно после того, как пройдет медобследование. На данный момент Владимир и Александр выполняют беговую работу без ограничений, но, когда начнется полноценный подготовительный период, будут намного тяжелее физические нагрузки", – приводит слова Шморгуна пресс-служба киевского клуба.

Также врач "Динамо" сообщил, что Никита Бурда и Беньямин Вербич приступили к беговой работе и работе с мячом. Владимир Костевич присоединится к команде на сборах.

"У Руслана Нещерета продолжается восстановительный период, еще где-то месяц, и к сборам он готов пока не будет", – добавил Шморгун.

На текущей неделе стал известен календарь УПЛ на сезон 2021/2022. "Шахтер" и "Динамо" в чемпионате Украины должны встретиться в начале октября.

Ранее стала известна дата и место проведения Суперкубка Украины "Динамо" – "Шахтер". Матч состоится 24 июля в Киеве, на НСК "Олимпийский".

Также "Шахтер" представил нового главного тренера. Им стал экс-наставник итальянского "Сассуоло" Роберто Де Дзерби. О том, как Ринату Ахметову удалось убедить перспективного итальянца возглавить команду и что он может дать "Шахтеру", читайте в материале "Фокуса".