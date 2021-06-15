Стал известен календарь УПЛ: с кем и когда сыграют "Динамо" и "Шахтер" (фото)

"Шахтер" и "Динамо" впервые встретятся в чемпионате Украины в начале октября.

Стал известен календарь чемпионата Украины на сезон 2021/2022.

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Киевское "Динамо" и "Шахтер" впервые встретятся друг с другом в 10-м туре чемпионата Украины. Базовая дата встречи –2 октября.

Базовый день 1-го тура УПЛ – 25 июля. В первом туре встретятся такие пары:

"Динамо" – "Олимпик"

"Шахтер" – "Ингулец"

"Заря" – "Александрия"

"Верес" – "Колос"

"Ворскла" – "Днепр-1"

"Десна" – "Черноморец"

"Львов" – "Мариуполь"

"Металлист-1925" – "Рух"

[ + – ] Календарь УПЛ. Источник фото: telegram "Бей-Беги"

Ранее стала известна дата и место проведения Суперкубка Украины "Динамо" – "Шахтер". Матч состоится 24 июля в Киеве, на НСК "Олимпийский".

Ранее стало известно, что вратарь Андрей Пятов подписал новый контракт с "Шахтером".

Также "Шахтер" представил нового главного тренера. Им стал экс-наставник "Сассуоло" Роберто Де Дзерби. О том, как Ринату Ахметову удалось убедить перспективного итальянца возглавить команду и что он может дать "Шахтеру", читайте в материале "Фокуса".

Предыдущие два сезона он работал в клубе итальянской Серии А "Сассуоло". В сезоне 2020/2021 он занял вместе с "Сассуоло" 8-е место в чемпионате Италии. Ранее в качестве тренера работал с "Фоджей", "Беневенто" и "Палермо".

Де Дзерби был воспитанником школы "Милана", но за «россонери» не провел ни одного матча. В Италии в качестве игрока играл за "Монцу", "Падову", "Комо", "Авеллино", "Фоджу", "Ареццо", "Катанью", "Брешию" и "Тренто". Также имеет опыт выступлений за румынский "Клуж".

В его тренерский штаб войдут Давиде Поссанцини, Маркаттильо Маркаттильи и Винченцо Тереза, об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира. Последние два были его ассистентами во время работы в "Сассуоло". Источник сообщает, что в своем новом клубе Де Дзерби будет зарабатывать два миллиона евро в год плюс бонусы.