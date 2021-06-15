Став відомий календар УПЛ: із ким і коли зіграють "Динамо" та "Шахтар" (фото)

"Шахтар" і "Динамо" вперше зустрінуться в чемпіонаті України на початку жовтня.

Став відомий календар чемпіонату України на сезон 2021/2022.

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Київське "Динамо" та "Шахтар" уперше зустрінуться один з одним у 10-му турі чемпіонату України. Базова дата зустрічі — 2 жовтня.

Базовий день 1-го туру УПЛ — 25 липня. У першому турі зустрінуться такі пари:

"Динамо" — "Олімпік"

"Шахтар" — "Інгулець"

"Зоря" — "Олександрія"

"Верес" — "Колос"

"Ворскла" — "Дніпро-1"

"Десна" — "Чорноморець"

"Львів" — "Маріуполь"

"Металіст-1925" — "Рух"

[ + – ] Календар УПЛ. Джерело фото: telegram "Бей-Беги"

Раніше стала відома дата і місце проведення Суперкубка України "Динамо" — "Шахтар". Матч відбудеться 24 липня в Києві, на НСК "Олімпійський".

Раніше стало відомо, що воротар Андрій Пʼятов підписав новий контракт із "Шахтарем".

Також "Шахтар" представив нового головного тренера. Ним став екснаставник "Сассуоло" Роберто Де Дзербі. Про те, як Рінату Ахметову вдалося переконати перспективного італійця очолити команду і що він може дати "Шахтарю", читайте в матеріалі "Фокуса".

Попередні два сезони він працював у клубі італійської Серії А "Сассуоло". У сезоні 2020/2021 він посів разом із "Сассуоло" 8-е місце в чемпіонаті Італії. Раніше як тренер працював із "Фоджа", "Беневенто" та "Палермо".

Де Дзербі був вихованцем школи "Мілана", але за "россонері" не провів жодного матчу. В Італії як гравець грав за "Монца", "Падови", "Комо", "Авелліно", "Фоджу", "Ареццо", "Катанію", "Брешію" і "Тренто". Також має досвід виступів за румунський "Клуж".

У його тренерський штаб увійдуть Давид Поссанціні, Маркаттільо Маркаттільї і Вінченцо Тереза, про це повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра. Останні два були його помічниками під час роботи в "Сассуоло". Джерело повідомляє, що в своєму новому клубі Де Дзербі зароблятиме два мільйони євро на рік плюс бонуси.