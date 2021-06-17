Бурда почав роботу з м'ячем, Вербич готується до зборів: лікар "Динамо" розповів про здоров'я гравців

Лазарет київського "Динамо" поступово порожніє — до роботи в загальній групі на зборах повинні повернутися лідери чемпіона України.

Головний лікар "Динамо" Андрій Шморгун розповів, як триває процес відновлення травмованих гравців киян. У лазареті клубу перебувають відразу 7 футболістів, деякі з них мають повернутися до роботи в загальній групі вже на першому зборі.

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"У Віталія Буяльського буде повторна контрольна томографія, коли футболісти пройдуть планове медобстеження (цю процедуру вже пройшли футболісти, які тренуються на базі у Віті-Литовській, інших же вона очікує після виходу з відпустки), після якої ми будемо розуміти ситуацію. У нього така травма, що повинен пройти термін мінімум місяць.

Планується, що вже на зборах Володимир Шепелєв та Олександр Андрієвський працюватимуть в загальній групі. Вони набирають форму, і про їхні нинішні кондиції стане відомо після того, як пройде медобстеження. Наразі Володимир та Олександр виконують бігову роботу без обмежень, але, коли почнеться повноцінний підготовчий період, будуть набагато важчі фізичні навантаження", — наводить слова Шморгуна пресслужба київського клубу.

Також лікар "Динамо" повідомив, що Микита Бурда та Беньямін Вербич повернулися до бігової роботи та роботи з мʼячем. Володимир Костевич приєднається до команди на зборах.

"У Руслана Нещерета триває відновлювальний період, ще десь місяць, і до зборів він готовий поки не буде", — додав Шморгун.

На поточному тижні став відомий календар УПЛ на сезон 2021/2022. "Шахтар" і "Динамо" в чемпіонаті України повинні зустрітися на початку жовтня.

Раніше стала відома дата і місце проведення Суперкубка України "Динамо" — "Шахтар". Матч відбудеться 24 липня в Києві, на НСК "Олімпійський".

Також "Шахтар" представив нового головного тренера. Ним став екснаставник італійського "Сассуоло" Роберто Де Дзербі. Про те, як Рінату Ахметову вдалося переконати перспективного італійця очолити команду і що він може дати "Шахтарю", читайте в матеріалі "Фокуса".