Офіційно. Відомі дата і місце проведення Суперкубку України "Динамо" — "Шахтар"

Матч за Суперкубок України "Динамо" — "Шахтар" пройде в Києві на НСК "Олімпійський".

Українська асоціація Футболу визначилася з датою проведення Суперкубку України між чемпіоном України київським "Динамо" і срібним призером чемпіонату — донецьким "Шахтарем".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Матч відбудеться 24 липня в Києві, на НСК "Олімпійський".

Напередодні Андрій Шевченко оголосив склад збірної України на Євро-2020. Поза заявкою залишилися голкіпер мадридського "Реалу" Андрій Лунін, захисник "Андерлехту" Богдан Михайличенко, півзахисник "Маріуполя" Артем Бондаренко, а також два представники "Динамо" — Богдан Ледньов і Олександр Сирота.

Нагадаємо: раніше з'явилася інформація, що на Євро-2020 Андрій Шевченко не зможе розраховувати на півзахисника "Шахтаря" Євгена Коноплянку та хавбека "Аталанти" Віктора Коваленка. Обидва не встигали відновитися після травм. Ще раніше стало відомо про те, що розташування збірної залишив Віталій Буяльський, який отримав травму ще у фіналі Кубку України "Зоря" — "Динамо". Крім цих втрат, тренерський штаб збірної України не зможе розраховувати і на Жуніора Мораеса, який вибув на тривалий термін через розрив хрестоподібного сухожилля.

Після зустрічі з Бахрейном (1: 1) збірна України проведе спаринги з командами Північної Ірландії (3 червня) і Кіпру (7 червня).

Матч Україна — Північна Ірландія відбудеться 3 червня в Дніпрі на стадіоні "Дніпро-Арена", початок — о 21.00. Зустріч між збірними України та Кіпру пройде 7 червня в Харкові на ОСК "Металіст", початок — о 19.00.

Востаннє підопічні Андрія Шевченка грали на "Дніпро Арені" 10 вересня 2019 року. Тоді синьо-жовті протистояли збірній Нігерії в рамках контрольного матчу. Зустріч завершилася внічию з рахунком 2: 2. У складі української збірної забивали Олександр Зінченко і Роман Яремчук.