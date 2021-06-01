Без Лунина и Михайличенко: Андрей Шевченко объявил состав сборной Украины на Евро-2020

Тренерский штаб национальной сборной Украины определился с финальной заявкой на чемпионат Европы по футболу

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко объявил финальную заявку своей команды на чемпионат Европы, который состоится с 11 июня по 11 июля.

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Как сообщает пресс-служба Украинской Ассоциации Футбола, в список вошло 26 футболистов:

Вратари: 1. Георгий Бущан ("Динамо"), 12. Андрей Пятов, 23. Анатолий Трубин (оба— "Шахтер").

Защитники: 2. Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 21. Александр Караваев, 24. Александр Тымчик, 25. Денис Попов (все — "Динамо"), 4. Сергей Кривцов, 22. Николай Матвиенко (оба — "Шахтер").

Полузащитники: 3. Георгий Судаков, 6. Тарас Степаненко, 11. Марлос (все — "Шахтер"), 5. Сергей Сидорчук, 10. Николай Шапаренко, 15. Виктор Цыганков (все — "Динамо"), 7. Андрей Ярмоленко ("Вест Хем", Англия), 8. Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), 14. Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), 17. Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), 18. Роман Безус ("Гент", Бельгия), 20. Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия).

Нападающие: 9. Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), 19. Артем Беседин ("Динамо"), 26. Артем Довбик ("Днепр-1").

Таким образом, вне заявки остались голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин, защитник "Андерлехта" Богдан Михайличенко, полузащитник "Мариуполя" Артем Бондаренко, а также два представителя "Динамо" — Богдан Леднев и Александр Сирота.

В случае болезни или травмы кого-то из футболистов, тренерский штаб сборной Украины может внести неограниченное количество замен в состав.

Напомним, что ранее появилась информация, что на Евро-2020 Андрей Шевченко не сможет рассчитывать на полузащитника "Шахтера" Евгения Коноплянку и хавбека "Аталанты" Виктора Коваленко. Оба не успевали восстановиться после травм. Еще раньше стало известно о том, что расположение сборной покинул Виталий Буяльский, который получил травму еще в финале Кубка Украины "Заря" — "Динамо".