Без Луніна і Михайличенка: Андрій Шевченко оголосив склад збірної України на Євро-2020

Тренерський штаб національної збірної України визначився з фінальною заявкою на чемпіонат Європи з футболу

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко оголосив фінальну заявку своєї команди на чемпіонат Європи, який відбудеться з 11 червня по 11 липня.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Як повідомляє пресслужба Української Асоціації Футболу, у список увійшло 26 футболістів:

Воротарі: 1. Георгій Бущан ( "Динамо"), 12. Андрій Пятов, 23. Анатолій Трубін (обидва "Шахтар").

Захисники: 2. Едуард Соболь ( "Брюгге", Бельгія), 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 21. Олександр Караваєв, 24. Олександр Тимчик, 25. Денис Попов (усі — "Динамо"), 4. Сергій Кривцов, 22. Микола Матвієнко (обидва — "Шахтар").

Півзахисники: 3. Георгій Судаков, 6. Тарас Степаненко, 11. Марлос (усі — "Шахтар"), 5. Сергій Сидорчук, 10. Микола Шапаренко, 15. Віктор Циганков (усі — "Динамо"), 7. Андрій Ярмоленко ( "Вест Хем", Англія), 8. Руслан Маліновський ( "Аталанта", Італія), 14. Євген Макаренко ( "Кортрейк", Бельгія), 17. Олександр Зінченко ( "Манчестер Сіті", Англія), 18. Роман Безус ( "Гент", Бельгія), 20. Олександр Зубков ( "Ференцварош", Угорщина).

Нападники: 9. Роман Яремчук ( "Гент", Бельгія), 19. Артем Бесєдін ( "Динамо"), 26. Артем Довбик ( "Дніпро-1").

Таким чином, поза заявкою залишилися голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін, захисник "Андерлехта" Богдан Михайличенко, півзахисник "Маріуполя" Артем Бондаренко, а також два представники "Динамо" — Богдан Ледньов і Олександр Сирота.

У разі хвороби або травми когось з футболістів, тренерський штаб збірної України може внести необмежену кількість замін до складу.

Нагадаємо, що раніше з'явилася інформація, що на Євро-2020 Андрій Шевченко не зможе розраховувати на півзахисника "Шахтаря" Євгена Коноплянку та хавбека "Аталанти" Віктора Коваленка. Обидва не встигали відновитися після травм. Ще раніше стало відомо про те, що розташування збірної залишив Віталій Буяльський, який отримав травму ще у фіналі Кубку України "Зоря" — "Динамо".