Официально. Стала известна дата и место проведения Суперкубка Украины "Динамо" – "Шахтер"

Матч за Суперкубок Украины "Динамо" – "Шахтер" пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский".

Украинская ассоциация Футбола определилась с датой проведения Суперкубка Украины между чемпионом Украины киевским "Динамо" и серебренным призером чемпионата – донецким "Шахтером".

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Матч состоится 24 июля в Киеве, на НСК "Олимпийский".

Накануне Андрей Шевченко объявил состав сборной Украины на Евро-2020. Вне заявки остались голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин, защитник "Андерлехта" Богдан Михайличенко, полузащитник "Мариуполя" Артем Бондаренко, а также два представителя "Динамо" — Богдан Леднев и Александр Сирота.

Напомним, что ранее появилась информация, что на Евро-2020 Андрей Шевченко не сможет рассчитывать на полузащитника "Шахтера" Евгения Коноплянку и хавбека "Аталанты" Виктора Коваленко. Оба не успевали восстановиться после травм. Еще раньше стало известно о том, что расположение сборной покинул Виталий Буяльский, который получил травму еще в финале Кубка Украины "Заря" — "Динамо". Кроме этих потерь, тренерский штаб сборной Украины не сможет рассчитывать и на Жуниора Мораеса, который выбыл на длительный срок из-за разрыва крестообразных связок.

После встречи с Бахрейном (1:1) сборная Украины проведет спарринги с командами Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня).

Матч Украина — Северная Ирландия состоится 3 июня в Днепре на стадионе "Днепр-Арена", начало — в 21.00. Встреча между сборными Украины и Кипра пройдет 7 июня в Харькове на ОСК "Металлист", начало — в 19.00.

В последний раз подопечные Андрея Шевченко играли на "Днепр Арене" 10 сентября 2019 года. Тогда сине-желтые противостояли сборной Нигерии в рамках контрольного матча. Встреча завершилась вничью со счетом 2:2. В составе украинской сборной забивали Александр Зинченко и Роман Яремчук.