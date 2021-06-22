Є топклуби: з ким і коли "Динамо" зіграє на зборах

Футбольний клуб "Динамо" Київ оголосив імена своїх суперників у рамках підготовчих зборів до нового сезону.

Київське "Динамо" дізналося своїх суперників на тренувальних зборах у рамках підготовки до нового сезону.

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Кияни проведуть два тренувальні збори в Швейцарії.

На перший збір ФК "Динамо" Київ відправиться 28 червня. Під час збору команда зіграє чотири контрольні матчі.

1 червня. 20:00*. "Динамо" — "Базель" (Швейцарія)

3 липня. 16:00. "Динамо" — "Лозанна" (Швейцарія)

5 липня. Імʼя суперника буде оголошене пізніше.

7 липня. 17:00. "Динамо" — "Люцерн" (Швейцарія)

Другий тренувальний збір у Швейцарії запланований на 10 липня і триватиме до 20 липня. Під час цього збору підопічні Мірча Луческу проведуть ще 4 матчі:

10 липня. "Динамо" — "Серветт" (Швейцарія)

14 липня. "Динамо" — "Сьйон" (Швейцарія)

17 липня. "Динамо" — "Ніцца" (Франція)

20 липня. "Динамо" — "Атлетік" Більбао (Іспанія).

Зазначимо, що поки команда тренується під керівництвом асистента головного тренера Олега Гусєва — Мірча Луческу повинен вийти з відпустки 22-23 червня.

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