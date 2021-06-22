Легионер "Динамо" продолжит карьеру в Нидерландах

Полузащитник ФК "Динамо" Киев Миккель Дуэлунд на один год отправится в чемпионат Нидерландов.

Вингер киевского "Динамо" датчанин Миккель Дуэлунд покинул столичный клуб и продолжит карьеру в Нидерландах.

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23-летний датчанин отправится в годичную аренду в нидерландский НЕК "Неймеген". Нидерландцы также оставили за собой право первоочередного выкупа футболиста.

Напомним, Дуэлунд перешел в "Динамо" летом 2018 года и провел 26 матчей за киевский клуб. Забил 3 гола и сделал 1 ассист.

Transfermarkt оценивает бывшего игрока молодежной сборной Дании в 1,5 миллиона евро, его контракт с киевлянами рассчитан до 30 июня 2023 года.

Отметим, что НЕК "Неймеген" вышел в высшую Лигу чемпионата Нидерландов, отобравшись по итогам сезона через плей-офф.

Фокус сообщал, с кем и когда "Динамо" сыграет на тренировочных сборах в Швейцарии.

Отметим, что пока команда тренируется под руководством ассистента главного тренера Олега Гусева — Мирча Луческу должен выйти из отпуска 22-23 июня.

Ранее врач "Динамо" рассказал о здоровье игроков. В лазарете клуба находятся сразу 7 футболистов, некоторые из них должны приступить к работе в общей группе уже на первом сборе.

На прошлой неделе стал известен календарь УПЛ на сезон 2021/2022. "Шахтер" и "Динамо" в чемпионате Украины должны встретиться в начале октября.

Кроме того, стала известна дата и место проведения Суперкубка Украины "Динамо" – "Шахтер". Матч состоится 24 июля в Киеве, на НСК "Олимпийский".

До этого "Шахтер" представил нового главного тренера. Им стал экс-наставник итальянского "Сассуоло" Роберто Де Дзерби. О том, как Ринату Ахметову удалось убедить перспективного итальянца возглавить команду и что он может дать "Шахтеру", читайте в материале "Фокуса".