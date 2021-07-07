"Динамо" отдало футболиста в испанский клуб

Киевский клуб расстался с нападающим, который продолжит карьеру на Пиренеях

Нападающий киевского "Динамо" Фран Соль продолжит карьеру в испанской Сегунде.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Украинский клуб объявил о том, что испанский нападающий будет выступать за "Эйбар" на правах аренды в сезоне 2021/2022.

В прошлом сезоне Соль уже выступал во втором по силе испанском дивизионе: он сыграл 38 матчей и забил 10 голов в составе "Тенерифе".

Испанский нападающий пополнил состав "Динамо" зимой 2019-го года. По данным специализированного ресурса Transfermarkt, трансферная стоимость игрока тогда составляла 3,5 миллиона евро, а сейчас Соль оценивается в 800 тысяч евро.

В нынешнее межсезонье "Динамо" уже покинул датский полузащитник Миккель Дуэлунд — он продолжит карьеру в нидерландском "Неймегене".

Ранее столичный клуб объявил список игроков, которые отправились с командой на сборы. Среди них и новые имена: полузащитник "Колоса" Денис Антюх, воспитанник "Шахтера" Андрей Коробенко и его коллега по академии — лучший бомбардир украинской Премьер-лиги Владислав Кулач.

Ранее Фокус расскзывал о том, как завершился первый матч "Динамо" на сборах: команда Мирчи Луческу сыграла в результативную ничью с топ-клубом из Швейцарии — "Базелем". Денис Антюх и Андрей Коробенко отличились забитыми голами, но киевлянам не удалось сохранить победный счет.

По просьбе киевского клуба было решено перенести матч за Суперкубок Украины. Изначально встреча "Динамо" и "Шахтера" планировалась на 24 июля, но из-за невозможности задействовать 10 футболистов, которые выступали за национальную сборную на Евро-2020, этот матч было решено перенести на 22 сентября.

Напомним, сегодня появилась информация о том, что нападающий "Динамо" Владислав Супряга близок к переходу в "Дженоа". За его продажу столичный клуб выручит от 7 до 9 миллионов евро.