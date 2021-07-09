Київське "Динамо" зацікавлене в нападнику московського ЦСКА
Агент гравця підтвердив, що футболіст відправиться зі столичним клубом на другий тренувальний збір.
Чемпіон України київське "Динамо" цікавиться нападником московського ЦСКА Іллею Шкуріним.
Очікується, що київський клуб візьме білоруського нападника на збори до Швейцарії. "Динамо" хоче орендувати нападника з опцією покупки.
Цю інформацію підтверджує й агент головного тренера "Динамо" Мірчі Луческу Аркадій Запорожану.
"Ілля Шкурін полетить на збори з "Динамо". Футболісти київського клубу 10 липня вирушать на збори до Швейцарії. Йдеться про оренду без права викупу", — сказав Запорожану в інтервʼю Sport24.
Ілля Шкурін провів у минулому сезоні 14 матчів за московське ЦСКА, в яких відзначився трьома голами.
Зазначимо, що потенційний новачок "Динамо" виступав із засудженням режиму Лукашенка в Білорусі та відмовлявся виступати за збірну країни через ситуацію в Білорусі.
У нинішнє міжсезоння "Динамо" вже покинув данський півзахисник Міккель Дуелунд — він продовжить карʼєру в нідерландському "Неймегені", а також іспанський нападник Фран Соль — він виступатиме в Сегунді за "Ейбар".
Раніше столичний клуб оголосив список гравців, які вирушили з командою на збори. Серед них і нові імена: півзахисник "Колоса" Денис Антюх, вихованець "Шахтаря" Андрій Коробенко і його колега по академії — кращий бомбардир української Премʼєр-ліги Владислав Кулач.
На прохання київського клубу було вирішено перенести матч за Суперкубок України. Спочатку зустріч "Динамо" і "Шахтаря" планувалася на 24 липня, але через неможливість задіяти 10 футболістів, які виступали за національну збірну на Євро-2020, цей матч було вирішено перенести на 22 вересня.
Нагадаємо, сьогодні зʼявилася інформація про те, що нападник "Динамо" Владислав Супряга близький до переходу в "Дженоа". За його продаж столичний клуб виручить від 7 до 9 мільйонів євро.