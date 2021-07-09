Київське "Динамо" зацікавлене в нападнику московського ЦСКА

Агент гравця підтвердив, що футболіст відправиться зі столичним клубом на другий тренувальний збір.

Чемпіон України київське "Динамо" цікавиться нападником московського ЦСКА Іллею Шкуріним.

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Очікується, що київський клуб візьме білоруського нападника на збори до Швейцарії. "Динамо" хоче орендувати нападника з опцією покупки.

Цю інформацію підтверджує й агент головного тренера "Динамо" Мірчі Луческу Аркадій Запорожану.

"Ілля Шкурін полетить на збори з "Динамо". Футболісти київського клубу 10 липня вирушать на збори до Швейцарії. Йдеться про оренду без права викупу", — сказав Запорожану в інтервʼю Sport24.

Ілля Шкурін провів у минулому сезоні 14 матчів за московське ЦСКА, в яких відзначився трьома голами.

Зазначимо, що потенційний новачок "Динамо" виступав із засудженням режиму Лукашенка в Білорусі та відмовлявся виступати за збірну країни через ситуацію в Білорусі.

У нинішнє міжсезоння "Динамо" вже покинув данський півзахисник Міккель Дуелунд — він продовжить карʼєру в нідерландському "Неймегені", а також іспанський нападник Фран Соль — він виступатиме в Сегунді за "Ейбар".

Раніше столичний клуб оголосив список гравців, які вирушили з командою на збори. Серед них і нові імена: півзахисник "Колоса" Денис Антюх, вихованець "Шахтаря" Андрій Коробенко і його колега по академії — кращий бомбардир української Премʼєр-ліги Владислав Кулач.

На прохання київського клубу було вирішено перенести матч за Суперкубок України. Спочатку зустріч "Динамо" і "Шахтаря" планувалася на 24 липня, але через неможливість задіяти 10 футболістів, які виступали за національну збірну на Євро-2020, цей матч було вирішено перенести на 22 вересня.

Нагадаємо, сьогодні зʼявилася інформація про те, що нападник "Динамо" Владислав Супряга близький до переходу в "Дженоа". За його продаж столичний клуб виручить від 7 до 9 мільйонів євро.