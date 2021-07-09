Киевское "Динамо" заинтересовано в нападающем московского ЦСКА

Агент игрока подтвердил, что футболист отправится со столичным клубом на второй тренировочный сбор

Чемпион Украины киевское "Динамо" интересуется нападающим московского ЦСКА Ильей Шкуриным.

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Ожидается, что киевский клуб возьмет белорусского нападающего на сборы в Швейцарию. "Динамо" хочет арендовать нападающего с опцией покупки.

Эту информацию подтверждает и агент главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу Аркадий Запорожану.

"Илья Шкурин полетит на сборы с "Динамо". Футболисты киевского клуба 10 июля отправятся на сборы в Швейцарию. Речь идет об аренде без права выкупа", — сказал Запорожану в интервью Sport24.

Илья Шкурин провел в прошлом сезоне 14 матчей за московское ЦСКА, в которых отметился тремя голами.

Отметим, что потенциальный новичок "Динамо" выступал с осуждением режима Лукашенко в Беларуси и отказывался выступать за сборную страны из-за ситуации в Беларуси.

В нынешнее межсезонье "Динамо" уже покинул датский полузащитник Миккель Дуэлунд — он продолжит карьеру в нидерландском "Неймегене", а также испанский нападающий Фран Соль — он будет выступать в Сегунде за "Эйбар".

Ранее столичный клуб объявил список игроков, которые отправились с командой на сборы. Среди них и новые имена: полузащитник "Колоса" Денис Антюх, воспитанник "Шахтера" Андрей Коробенко и его коллега по академии — лучший бомбардир украинской Премьер-лиги Владислав Кулач.

По просьбе киевского клуба было решено перенести матч за Суперкубок Украины. Изначально встреча "Динамо" и "Шахтера" планировалась на 24 июля, но из-за невозможности задействовать 10 футболистов, которые выступали за национальную сборную на Евро-2020, этот матч было решено перенести на 22 сентября.

Напомним, сегодня появилась информация о том, что нападающий "Динамо" Владислав Супряга близок к переходу в "Дженоа". За его продажу столичный клуб выручит от 7 до 9 миллионов евро.