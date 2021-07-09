Киевское "Динамо" заинтересовано в нападающем московского ЦСКА
Агент игрока подтвердил, что футболист отправится со столичным клубом на второй тренировочный сбор
Чемпион Украины киевское "Динамо" интересуется нападающим московского ЦСКА Ильей Шкуриным.
Ожидается, что киевский клуб возьмет белорусского нападающего на сборы в Швейцарию. "Динамо" хочет арендовать нападающего с опцией покупки.
Эту информацию подтверждает и агент главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу Аркадий Запорожану.
"Илья Шкурин полетит на сборы с "Динамо". Футболисты киевского клуба 10 июля отправятся на сборы в Швейцарию. Речь идет об аренде без права выкупа", — сказал Запорожану в интервью Sport24.
Илья Шкурин провел в прошлом сезоне 14 матчей за московское ЦСКА, в которых отметился тремя голами.
Отметим, что потенциальный новичок "Динамо" выступал с осуждением режима Лукашенко в Беларуси и отказывался выступать за сборную страны из-за ситуации в Беларуси.
В нынешнее межсезонье "Динамо" уже покинул датский полузащитник Миккель Дуэлунд — он продолжит карьеру в нидерландском "Неймегене", а также испанский нападающий Фран Соль — он будет выступать в Сегунде за "Эйбар".
Ранее столичный клуб объявил список игроков, которые отправились с командой на сборы. Среди них и новые имена: полузащитник "Колоса" Денис Антюх, воспитанник "Шахтера" Андрей Коробенко и его коллега по академии — лучший бомбардир украинской Премьер-лиги Владислав Кулач.
По просьбе киевского клуба было решено перенести матч за Суперкубок Украины. Изначально встреча "Динамо" и "Шахтера" планировалась на 24 июля, но из-за невозможности задействовать 10 футболистов, которые выступали за национальную сборную на Евро-2020, этот матч было решено перенести на 22 сентября.
Напомним, сегодня появилась информация о том, что нападающий "Динамо" Владислав Супряга близок к переходу в "Дженоа". За его продажу столичный клуб выручит от 7 до 9 миллионов евро.