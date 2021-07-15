Новый форвард "Динамо" помог обыграть "Сьон" в товарищеском матче (видео)

Чемпион Украины открыл второй подготовительный сбор "сухой" победой

"Динамо" уверенно победило в первом товарищеском матче на сборах в Швейцарии местный "Сьон".

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Победу подопечным Мирчи Луческу принесли голы Жерсона Родригеса и новичка линии нападения — белоруса Ильи Шкурина.

Жерсон Родригес отличился, добив мяч в ворота после не реализованного им же одиннадцатиметрового на 24-й минуте матча.

Итоговый счет установил белорусский нападающий Илья Шкурин, отметившись своим вторым голом в двух спаррингах в составе "бело-синих". Приняв передачу от Владимира Шепелева из центра поля, форвард обыграл вратаря и нанес точный удар низом — 2:0.

Во втором тайме киевляне создавали много голевых ситуаций, но, несмотря на это, увеличить счет в матче больше не удалось. Богдан Леднев был ближе всех – он попал в одном из эпизодов в штангу, но мяч не отскочил от нее в ворота швейцарской команды.

2:0 — двух голов, забитых в первом тайме, хватило для первой победы "Динамо" на втором сборе.

Швейцарский сбор-2021. 2-й контрольный матч

"Сьон" — "Динамо" — 0:2 (0:2)

Голы: Родригес (24), Шкурин (27).

14.07.2021. "Турбийон", Сьон

"Сьон" (стартовый состав): Фаюлу — Андерссон, Зок, Карлен, Гргич, М.Родригес, Тосетти, Ндойе, Саинтини, Теллер, Оаро (к).

"Динамо": Бойко (Моргун, 78) — Тымчик (Бенито, 78), Кендзера (Шабанов, 68), Сирота, Дубинчак (Вивчаренко, 68) — Андриевский (Леднев, 63), Шепелев (Гармаш, 63), Буяльский (к) (Коробенко, 63), Антюх (де Пена, 46), Родригес (Кулач, 46) — Шкурин (Супряга, 46).

Ранее Фокус сообщал, что "Динамо" снова сыграло вничью против швейцарского клуба.