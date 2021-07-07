Стабильность - залог успеха: "Динамо" снова сыграло вничью против швейцарского клуба

В очередном матче на сборах себя проявили потенциальные новички клуба: Денис Антюх отличился голом, а Владислав Кулач — результативной передачей

Чемпионы и обладатели Кубка Украины — киевское "Динамо" провело последний матч на первом сборе в Швейцарии.

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Соперниками команды Мирчи Луческу был швейцарский "Люцерн". Пятая команда чемпионата Швейцарии очень быстро оформила преимущество, забив два мяча в первые 16 минут. "Динамо" удалось стабилизировать игру и создать несколько голевых моментов, но Карлос де Пена трижды не смог воспользоваться своими шансами.

В перерыве уругваец уступил место на поле Ледневу и атаки киевского клуба стали намного острее. В конце концов, именно Богдан Леднев и отыграл первый мяч: он был самым быстрым на добивании после сэйва голкипера "Люцерна", который парировал удар Жерсона Родригеса.

Впрочем, идентичным получился третий гол швейцарцев: Бойко отбил удар соперника, но не успел на добивание от Соргича, который оформил дубль.

Вместе с тем, "Динамо" удалось проявить харктер. На 80-й минуте Даниил Скорко выполнил прострел с правого фланга вдоль линии штрафной, а Денис Антюх мощным ударом поразил "девятку" ворот соперника. Спустя 8 минут другой потенциальный новичок киевлян — Владислав Кулач отдал результативную передачу на Дениса Гармаша, который легко разобрался с соперником на линии вратарской — 3:3.

Это был четвертый матч "Динамо" на первом сборе. Ранее столичный клуб сыграл вничью со швейцарскими "Базелем" (4:4) и "Лозанной" (1:1), а также обыграл французский "Дивон" (5:0). Таким образом, данный этап подготовки киевляне завершили без поражений.

Сбор в Швейцарии-2021, 4-й контрольный матч

«Люцерн» (Швейцария) — «Динамо» (Киев) — 3:3 (2:0)

7.07.2021. Люцерн, «Свисспорарена»

«Люцерн» (стартовый состав): Васич — Фридек, Гретер, Фаркаш, Бурх, Нденге, Шюрпф, Шульц, Тасар, Угринич, Соргич.

«Динамо»: Бойко — Кравченко (Скорко, 46), Сирота, Шабанов (Бражко, 81), Сидклей (Дубинчак, 46) — Андриевский (Коробенко, 81), Шепелев (Гармаш, 73), Буяльский (Цитаишвили, 83), Родригес (Кулач, 73), де Пена (Леднев, 46) — Супряга (Антюх, 61).

Голы: Соргич (9, 63), Угринич (16) — Леднев (56), Антюх (80), Гармаш (88).

Предупреждения: Супряга (31), Гармаш (76).