Стабільність — запорука успіху: "Динамо" знову зіграв внічию проти швейцарського клубу

У черговому матчі на зборах себе проявили потенційні новачки клубу: Денис Антюх відзначився голом, а Владислав Кулач — результативною передачею

Чемпіони та володарі Кубку України — київський "Динамо" провів останній матч на першому зборі в Швейцарії.

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Суперниками команди Мірчі Луческу був швейцарський "Люцерн". Пʼята команда чемпіонату Швейцарії дуже швидко оформила перевагу, забивши два мʼячі в перші 16 хвилин. "Динамо" вдалося стабілізувати гру і створити декілька гольових моментів, але Карлос де Пена тричі не зміг скористатися своїми шансами.

У перерві уругваєць поступився місцем на полі Ледньову, і атаки київського клубу стали набагато гострішими. Зрештою, саме Богдан Ледньов і відіграв перший мʼяч: він був найшвидшим на добиванні після сейви голкіпера "Люцерна", який парирував удар Жерсона Родрігеса.

Втім, ідентичним вийшов третій гол швейцарців: Бойко відбив удар суперника, але не встиг на добивання від Соргіча, який оформив дубль.

Разом з тим, "Динамо" вдалося проявити характер. На 80-й хвилині Данило Скорко виконав простріл з правого флангу вздовж лінії штрафного, а Денис Антюх потужним ударом вразив "девʼятку" воріт суперника. Через 8 хвилин інший потенційний новачок киян — Владислав Кулач віддав результативну передачу на Дениса Гармаша, який легко розібрався із суперником на лінії воротарського — 3: 3.

Це був четвертий матч "Динамо" на першому зборі. Раніше столичний клуб зіграв внічию зі швейцарськими "Базелем" (4: 4) і "Лозанною" (1: 1), а також обіграв французький "Дівон" (5: 0). Таким чином, цей етап підготовки кияни завершили без поразок.

Збір у Швейцарії-2021, 4-й контрольний матч

«Люцерн» (Швейцарія) — «Динамо» (Київ) — 3: 3 (2: 0)

7.07.2021. Люцерн, «Свісспорарена»

«Люцерн» (стартовий склад): Васіч — Фрідек, Гретер, Фаркаш, Бурх, Нденге, Шюрпф, Шульц, Тасар, Угриніч, Соргіч.

«Динамо»: Бойко — Кравченко (Скорко, 46), Сирота, Шабанов (Бражко, 81), Сідклей (Дубінчак, 46) — Андрієвський (Коробенко, 81), Шепелєв (Гармаш, 73), Буяльський (Цітаішвілі, 83), Родрігес (Кулач, 73), де Пена (Ледньов, 46) — Супряга (Антюх, 61).

Голи: Соргіч (9, 63), Угриніч (16) — Ледньов (56), Антюх (80), Гармаш (88).

Попередження: Супряга (31), Гармаш (76).