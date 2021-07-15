Новий форвард "Динамо" допоміг обіграти "Сьйон" у товариському матчі (відео)

Чемпіон України відкрив другий підготовчий збір "сухою" перемогою.

"Динамо" впевнено перемогло в першому товариському матчі на зборах у Швейцарії місцевий "Сьйон".

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Перемогу підопічним Мірчі Луческу принесли голи Жерсона Родрігеса і новачка лінії нападу — білоруса Іллі Шкуріна.

Жерсон Родрігес відзначився, добивши мʼяч у ворота після не реалізованого ним же одинадцятиметрового на 24-й хвилині матчу.

Підсумковий рахунок встановив білоруський нападник Ілля Шкурін, відзначившись своїм другим голом у двох спарингах у складі "біло-синіх". Прийнявши передачу від Володимира Шепелєва з центру поля, форвард обіграв воротаря і завдав точного удару низом — 2:0.

У другому таймі кияни створювали багато гольових ситуацій, але, незважаючи на це, збільшити рахунок у матчі більше не вдалося. Богдан Лєднєв був ближче всіх — він потрапив в одному з епізодів у штангу, але мʼяч не відскакує від неї у ворота швейцарської команди.

2:0 — двох голів, забитих у першому таймі, вистачило для першої перемоги "Динамо" на другому зборі.

Швейцарський збір-2021. 2-й контрольний матч

"Сьйон" — "Динамо" — 0:2 (0:2)

Голи: Родрігес (24), Шкурін (27).

14.07.2021. "Турбійон", Сьйон

"Сьйон" (стартовий склад): Фаюлу — Андерссон, Зок, Карлен, Гргич, М. Родрігес, Тосетті, Ндойє, Саінтіні, Телер, Оаро (к).

"Динамо": Бойко (Моргун, 78) — Тимчик (Беніто, 78), Кендзьора (Шабанов, 68), Сирота, Дубінчак (Вівчаренко, 68) — Андрієвський (Лєднєв, 63), Шепелєв (Гармаш, 63), Буяльський ( к) (Коробенко, 63), Антюх (де Пена, 46), Родрігес (Кулач, 46) — Шкурін (Супряга, 46).

Раніше Фокус повідомляв, що "Динамо" знову зіграло внічию проти швейцарського клубу.