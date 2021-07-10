Из Москвы в Киев: "Динамо" объявило о переходе нападающего ЦСКА (видео)

Беларусский форвард будет выступать за чемпиона Украины в течение сезона 2021/2022 на правах аренды

Футбольнй клуб "Динамо" Киев объявил о подписании второго новичка в летнее межсезонье.

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Им стал 21-летний белорусский нападающий Илья Шкурин, ранее выступавший за московский ЦСКА. К составу киевлян Шкурин присоединился на правах аренды на период сезона 2021/2022. По окончании арендного соглашения, "Динамо" может воспользоваться правом выкупа футболиста.

Уже сегодня, 10 июля, новичок отправится с командой на второй летний тренировочный сбор в Швейцарию.

Илья Шкурин родился 17 августа 1999 года в Витебске и является воспитанником одноименного местного клуба. В Беларуси играл за ФК "Витебск" и "Энергетик-БГУ". За последний клуб в чемпионате Беларуси 2019-го года забил 19 мячей в национальном чемпионате и стал лучшим бомбардиром сезона, опередив ближайшего преследователя на пять голов.

В январе 2020-го перешел в московский ЦСКА, в составе которого провел 19 матчей во всех турнирах и забил 3 мяча (все — в рамках российской Премьер-лиги).

"О клубе знаю достаточно, ведь Украина и Белорусь непосредственные соседи. К тому же клуб большой, клуб с великой историей, с великими игроками и тренерами. Так что слышал достаточно.

Я ни с кем не советовался. Переход состоялся очень быстро. Я даже толком подумать не успел, но таким шансом было грех не воспользоваться. Это большая возможность — хорошая лига, клуб — чемпион с богатейшей историей", — рассказал Шкурин пресс-службе киевского "Динамо".

Напомним, ранее "Динамо" объявило о подписании первого новичка: им стал экс-футболист "Колоса" Денис Антюх. Контракт между клубом и футболистом подписан на четыре года.

Денис Антюх первый сбор "Динамо" провел в статусе потенциального новичка — на просмотре и отличился забитыми голами в ворота "Базеля" и "Люцерна.