З Москви до Києва: "Динамо" оголосило про перехід нападника ЦСКА (відео)

Білоруський форвард виступатиме за чемпіона України протягом сезону 2021/2022 на правах оренди

Футбольний клуб "Динамо" Київ оголосив про підписання другого новачка в літнє міжсезоння.

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Ним став 21-річний білоруський нападник Ілля Шкурін, який раніше виступав за московський ЦСКА. До складу киян Шкурін приєднався на правах оренди на період сезону 2021/2022. Після закінчення орендної угоди, "Динамо" може скористатися правом викупу футболіста.

Вже сьогодні, 10 липня, новачок відправиться з командою на другий річний тренувальний збір до Швейцарії.

Ілля Шкурін народився 17 серпня 1999 року в Вітебську і є вихованцем однойменного місцевого клубу. У Білорусі грав за ФК "Вітебськ" і "Енергетик-БГУ". За останній клуб у чемпіонаті Білорусі 2019 го року забив 19 м'ячів в національному чемпіонаті і став найкращим бомбардиром сезону, випередивши найближчого переслідувача на п'ять голів.

У січні 2020 перейшов до московського ЦСКА, в складі якого провів 19 матчів у всіх турнірах і забив 3 м'ячі (всі — в рамках російської Прем'єр-ліги).

"Про клуб знаю достатньо, адже Україна і Білорусь безпосередні сусіди. До того ж клуб великий, клуб з великою історією, з великими гравцями і тренерами. Так що чув достатньо.

Я ні з ким не радився. Перехід відбувся дуже швидко. Я навіть толком подумати не встиг, але таким шансом було гріх не скористатися. Це велика можливість — хороша ліга, клуб — чемпіон з багатющою історією ", — розповів Шкурін прес-службі київського" Динамо ".

Нагадаємо, раніше "Динамо" оголосило про підписання першого новачка: ним став екс-футболіст "Колоса" Денис Антюх. Контракт між клубом і футболістом підписаний на чотири роки.

Денис Антюх перший збір "Динамо" провів в статусі потенційного новачка — на перегляді і відзначився забитими голами в ворота "Базеля" і "Люцерна.