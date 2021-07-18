Київське "Динамо" переглядає сенегальського півзахисника

Кияни вже цікавилися сенегальцем раніше, але вирішили не пропонувати йому угоду через хворобу.

Сенегальський півзахисник Самба Діало знову може перейти в київське "Динамо", повідомляє офіційний сайт київського "Динамо".

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18-річний сенегалець зіграв за команду "Динамо" віком до U-19 в товариському матчі проти "Десни", яке завершилося поразкою 1: 2.

Відзначимо, що Діалло вже знаходився раніше на перегляді в "Динамо", але тоді кияни прийняли рішення не укладати контракт з сенегальцем через хворобу. Клуб прийняв рішення знову переглянути футболіста влітку.

Діалло є вихованцем сенегальській футбольної академії, гравець викликається в юнацьку збірну своєї країни у віковій категорії до 20 і 17 років.

Нагадаємо, що основна команда "Динамо" зараз знаходиться на тренувальному зборі в Швейцарії. Вчора команда Мірчі Луческу поступилася в товариському матчі французької "Ніцці".

Незабаром київське "Динамо" стартує в чемпіонаті України матчем 2-го туру проти "Вереса" 1 серпня. Поєдинок киян проти "Миная" в 1-му турі перенесений на невизначений термін.

Раніше Фокус повідомляв, що новий форвард "Динамо" допоміг обіграти "Сьон" в товариському матчі.

Нагадаємо, раніше "Динамо" оголосило про підписання першого новачка : ним став екс-футболіст "Колоса" Денис Антюх. Контракт між клубом і футболістом підписаний на чотири роки.

Денис Антюх перший збір "Динамо" провів в статусі потенційного новачка — на перегляді і відзначився забитими голами в ворота "Базеля" і "Люцерна.

Пізніше кияни оголосили про перехід форварда московського ЦСКА Іллі Шкурина. До складу киян Шкурін приєднався на правах оренди на період сезону 2021/2022. Після закінчення орендної угоди, "Динамо" може скористатися правом викупу футболіста.

У січні 2020 го перейшов в московський ЦСКА, в складі якого провів 19 матчів у всіх турнірах і забив 3 м'ячі (всі — в рамках російської Прем'єр-ліги).