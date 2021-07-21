Новый фарм-клуб: киевское "Динамо" отдало 12 игроков в аренду "Черноморцу"

Чемпион Украины нашел клуб в украинской премьер-лиге, в котором можно давать игровую практику молодым футболистам.

Киевское "Динамо" попрощалось с 12 футболистами перед началом нового сезона, сообщает пресс-служба чемпиона Украины.

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Все футболисты отправятся получать игровую практику в одесский "Черноморец", который повысился в классе в этом сезоне.

Новичками одесского клуба стали вратарь Владислав Кучерук, защитники Данил Скорко, Денис Кузик, полузащитники Евгений Смирный, Георгий Цитаишвили, Николай Михайленко, Юрий Тлумак, Вадим Мащенко, Богдан Билошевский, Ярослав Надольский, нападающие Евгений Исаенко и Даниил Сухоручко.

Напомним, что ранее одесский клуб возглавил бывший тренер молодежной команды киевского "Динамо" Юрий Мороз.

Отметим, что ультрас одесского "Черноморца" недовольны трансферной политикой клуба и не желают, чтобы их команда становилась фарм-клубом киевского "Динамо". Болельщики грозят срывать матчи в Одессе, если Мороз останется главным тренером команды, а игроки, имеющие отношение к "Динамо", продолжат выступать за одесский клуб.

В первом туре "Черноморец" сыграет против "Десны".

Ранее Фокус сообщал, что "Динамо" проиграло финалисту Кубка Испании в товарищеском матче.

Напомним, ранее "Динамо" объявило о подписании первого новичка: им стал экс-футболист "Колоса" Денис Антюх. Контракт между клубом и футболистом подписан на четыре года.

Денис Антюх первый сбор "Динамо" провел в статусе потенциального новичка — на просмотре и отличился забитыми голами в ворота "Базеля" и "Люцерна.

Позже киевляне объявили о переходе форварда московского ЦСКА Ильи Шкурина. К составу киевлян Шкурин присоединился на правах аренды на период сезона 2021/2022. По окончании арендного соглашения, "Динамо" может воспользоваться правом выкупа футболиста.