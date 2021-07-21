Без шансов: "Динамо" проиграло финалисту Кубка Испании в товарищеском матче (видео)

Киевляне на грустной ноте завершили второй тренировочный сбор в Швейцарии, проиграв титулованному испанскому клубу

Киевское "Динамо" сыграло свой последний спарринг на втором тренировочном сборе в Швейцарии.

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Команда Мирчи Луческу уступила "Атлетику" из Бильбао. Футболисты баскского клуба применяли активный прессинг соперника на его половине поля, из-за чего игроки "Динамо" не могли создать опасных моментов впереди. Единственное, что киевлянам удалось выжать в атаке — удар Беньямина Вербича после передачи от Карлоса Де Пены — мяч пролетел выше цели.

"Атлетик" имел хорошую возможность после дальнего удара от Беренгера, но мяч угодил в стойку ворот Дениса Бойко.

Во втором тайме испанская команда продолжала искать свой шанс и на 77-й минуте ей удалось открыть счет в матче: главная звезда басков Иньяки Уильямс в касание замкнул передачу с левого фланга — 1:0. Отыграть отставание "Динамо" уже не смогло.

После матча против "Атлетика" столичный клуб переедет в Австрию, где сыграет еще две игры — против берлинского "Униона" (23 июля) и победителя Лиги Европы "Вильярреала" (26 июля).

Швейцарский сбор-2021. 6-й контрольный матч

20.07.2021. Stadion Schutzenwiese, Винтертур, Швейцария

"Динамо" (Киев) — "Атлетик" (Бильбао) — 0:1 (0:0)

Гол: Иньяки Уильямс (77).

"Динамо" (1-й тайм): Бойко — Тымчик, Сирота, Забарный, Дубинчак — Андриевский, Буяльский, Шапаренко, Цыганков (к), де Пена — Вербич.

"Динамо" (2-й тайм): Бущан — Караваев, Кендзера, Попов, Миколенко — Сидорчук, Шепелев, Леднев, Антюх, Родригес — Шкурин (Кулач, 78).

"Атлетик" (1-й тайм): Агирресабала — Мартинес, Муньяин (к), Беренгер, Вильялибре, Рауль Гарсия, Баленсиага, Венседор, Вивьен, Прадос, Печарроман.

"Атлетик" (2-й тайм): Эзкиета — Капа, Нуньес, Альварес, Лекуэ, Дани Гарсия, Лопес, Николас Уильямс, Серрано, Рауль Гарсия (Заррага, 61), Иньяки Уильямс.

Предупреждение: Кулач (83).