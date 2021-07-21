Без шансів: "Динамо" програло фіналісту Кубка Іспанії в товариському матчі (відео)

Кияни на сумній ноті завершили другий тренувальний збір у Швейцарії, програвши титулованому іспанському клубу.

Київське "Динамо" зіграло свій останній спаринг на другому тренувальному зборі у Швейцарії.

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Команда Мірчі Луческу поступилася "Атлетіко" з Більбао. Футболісти баскського клубу застосовували активний пресинг суперника на його половині поля, через що гравці "Динамо" не могли створити небезпечні моменти попереду. Єдине, що киянам вдалося вичавити в атаці — удар Беньяміна Вербича після передачі від Карлоса Де Пени — м'яч пролетів вище воріт.

"Атлетіко" мав хорошу можливість після дальнього удару від Беренгера, але м'яч влучив у стійку воріт Дениса Бойка.

У другому таймі іспанська команда продовжувала шукати свій шанс і на 77-й хвилині їй вдалося відкрити рахунок у матчі: головна зірка басків Іньякі Вільямс у дотик замкнув передачу з лівого флангу — 1:0. Відіграти відставання "Динамо" вже не змогло.

Після матчу проти "Атлетіко" столичний клуб переїде в Австрію, де зіграє ще дві гри — проти берлінського "Уніона" (23 липня) і переможця Ліги Європи "Вільярреала" (26 липня).

Швейцарський збір-2021. 6-й контрольний матч

20.07.2021. Stadion Schutzenwiese, Вінтертур, Швейцарія

"Динамо" (Київ) — "Атлетіко" (Більбао) — 0:1 (0:0)

Гол: Іньякі Вільямс (77).

"Динамо" (1-й тайм): Бойко — Тимчик, Сирота, Забарний, Дубінчак — Андрієвський, Буяльський, Шапаренко, Циганков (к), де Пена — Вербич.

"Динамо" (2-й тайм): Бущан — Караваєв, Кендзьора, Попов, Миколенко — Сидорчук, Шепелев, Лєднєв, Антюх, Родрігес — Шкурін (Кулач, 78).

"Атлетик" (1-й тайм): Агірресабала — Мартінес, Муньяїн (к), Беренгер, Вільялібре, Рауль Гарсія, Баленсіага, Венседор, Вів'єн, Прадос, Печарроман.

"Атлетик" (2-й тайм): Езкіета — Капа, Нуньєс, Альварес, Лекуе, Дані Гарсія, Лопес, Ніколас Вільямс, Серрано, Рауль Гарсія (Заррага, 61), Іньякі Вільямс.

Попередження: Кулач (83).