Новий фарм-клуб: київське "Динамо" віддало 12 гравців в оренду "Чорноморцю"

Чемпіон України знайшов клуб в українській прем'єр-лізі, в якому можна давати ігрову практику молодим футболістам.

Київське "Динамо" попрощалося з 12 футболістами перед початком нового сезону, повідомляє пресслужба чемпіона України.

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Усі футболісти вирушать отримувати ігрову практику в одеський "Чорноморець", який підвищився в класі в цьому сезоні.

Новачками одеського клубу стали воротар Владислав Кучерук, захисники Данило Скорко, Денис Кузик, півзахисники Євген Смирний, Георгій Цітаішвілі, Микола Михайленко, Юрій Тлумак, Вадим Мащенко, Богдан Білошевський, Ярослав Надольский, нападники Євген Ісаєнко та Данило Сухоручко.

Нагадаємо, що раніше одеський клуб очолив колишній тренер молодіжної команди київського "Динамо" Юрій Мороз.

Зазначимо, що ультрас одеського "Чорноморця" незадоволені трансферною політикою клубу і не хочуть, щоб їхня команда ставала фарм-клубом київського "Динамо". Уболівальники загрожують зривати матчі в Одесі, якщо Мороз залишиться головним тренером команди, а гравці, причетні до "Динамо", продовжать виступати за одеський клуб.

У першому турі "Чорноморець" зіграє проти "Десни".

Раніше Фокус повідомляв, що "Динамо" програло фіналісту Кубка Іспанії в товариському матчі.

Нагадаємо, раніше "Динамо" оголосило про підписання першого новачка: ним став ексфутболіст "Колоса" Денис Антюх. Контракт між клубом і футболістом підписаний на чотири роки.

Денис Антюх перший збір "Динамо" провів у статусі потенційного новачка — на перегляді й відзначився забитими голами у ворота "Базеля" і "Люцерна.

Пізніше кияни оголосили про перехід форварда московського ЦСКА Іллі Шкуріна. До складу киян Шкурін приєднався на правах оренди на період сезону 2021/2022. Після закінчення орендної угоди, "Динамо" може скористатися правом викупу футболіста.