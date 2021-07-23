Колишній гравець "Динамо" і національної збірної повернувся в Україну

Досвідчений півзахисник повернеться на Батьківщину після тривалого періоду виступів за кордоном.

Колишній півзахисник київського "Динамо" і збірної України Сергій Рибалка перейде в клуб УПЛ.

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Як повідомляє український журналіст Роман Бебех у телеграм-каналі "Бомбардир", українець підпише контракт з "Олександрією". Останнім часом Рибалка лікувався після тяжкої травми, яку отримав, виступаючи за турецький "Сівасспор".

У минулому сезоні Рибалка тричі потрапляв у заявку "Сівасспора", але на поле так і не виходив. Востаннє українець грав за турецький клуб ще у вересні 2019 року.

Зазначимо, що 31-річний футболіст переходить в "Олександрію" в ролі вільного агента — у нього закінчився контракт з турецьким клубом.

Нагадаємо, Рибалка виступав за київське "Динамо" і харківський "Арсенал". Також він грав за "Слован" з Ліберець, а в складі національної збірної України провів шість матчів у період тренерської каденції Михайла Фоменка (2015-2016).

Раніше Фокус розповідав, що колишній гравець збірної України розкритикував УАФ у реп-кліпі, а київське "Динамо" віддало 12 гравців в оренду "Чорноморцю".

Нагадаємо, раніше "Динамо" оголосило про підписання першого новачка: ним став ексфутболіст "Колоса" Денис Антюх. Контракт між клубом і футболістом підписаний на чотири роки.

Денис Антюх перший збір "Динамо" провів у статусі потенційного новачка — на перегляді і відзначився забитими голами у ворота "Базеля" і "Люцерна.

Пізніше кияни оголосили про перехід форварда московського ЦСКА Іллі Шкуріна. До складу киян Шкурін приєднався на правах оренди на період сезону 2021/2022. Після закінчення орендної угоди, "Динамо" може скористатися правом викупу футболіста.

Також повідомлялося, що київське "Динамо" переглядає сенегальського півзахисника.