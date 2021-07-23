Киевское "Динамо" объявило о подписании контракта с венесуэльским форвардом

Чемпион Украины провел очередной трансфер в летнее межсезонье, усилив линию атаки 22-летним футболистом

Венесуэльский нападающий словацкого "ДАК 1904" Эрик Рамирес стал футболистом киевского "Динамо", сообщает пресс-служба чемпиона Украины.

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Форвард успешно справился с прохождением медосмотра и поставил подпись под контрактом, который будет действовать в течение пяти следующих лет.

В минувшем сезоне 22-летний футболист провел 35 матчей в чемпионате Словакии, в которых забил 17 голов и отдал 8 результативных передач. Успешные выступления Рамиреса привели к вызову в национальную сборную Венесуэлы, за которую он уже сыграл один матч.

Ранее "Динамо" объявило о подписании контракта с полузащитником Денисом Антюхом. Вторым новичком действующего чемпиона Украины стал белорусский нападающий Илья Шкурин, который ранее выступал за московский ЦСКА. Этот футболист успел проявить себя в контрольных матчах, забив несколько мячей.

Свой первый матч в новом сезоне "Динамо" проведет 1 августа, в рамках 2-го тура чемпионата Украины. Киевляне на НСК "Олимпийский" примут "Верес". Цены на билеты на этот матч стартуют от 50 гривен, а самый дорогой пропуск на стадион обойдется в 650 гривен.

Отметим, что матч первого тура против закарпатского "Миная" был перенесен на 11 августа.

Ранее "Динамо" сыграло вничью в контрольном матче против 7-й команды чемпионата Германии — "Унион Берлин". На гол немцев в первой половине матча, подопечные Мирчи Луческу ответили точным ударом Беньямина Вербича в начале второго тайма. Словенский футболист получил травму спустя 12 минут и не смог продолжить матч.

Напомним, что "Динамо" отдало в аренду "Черноморцу" сразу 12 футболистов, а в текущее межсезонье одесский клуб возглавил бывший тренер молодежной команды столичного клуба Юрий Мороз.