"Динамо" сыграло вничью с середняком Бундеслиги на сборах в Австрии (видео)

Чемпион Украины смог не проиграть немецкому клубу, а Беньямин Вербич наконец отличился после травмы

Футбольный клуб "Динамо" Киев завершает подготовку к новому сезону. Команда Мирчи Луческу провела очередном спарринг. Соперником стал немецкий "Унион Берлин", занявший 7-е место в прошлом сезоне чемпионата Германии.

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Киевляне доминировали в течение первого тайма, но немцы удачно защищались. Вместе с тем, соперники "Динамо" воспользовались своим шансом и на 36-й минуте вышли вперед: Андреас Воглзаммер проявил хладнокровность в штрафной площади киевлян, в которой возник хаос после вбрасывания из-за боковой. Защитник "Униона" несильным ударом попал в створ, а мяч по пути срикошетил от Забарного и влетел в ворота — 0:1.

На второй тайм Мирча Луческу выпустил новый состав и свежие игроки очень быстро соорудили ответный мяч. Вербич обменялся передачами с Бульяским и спокойно поразил ворота соперника — 1:1. Вместе с тем, словенский полузащитник на 59-й минуте неудачно приземлился на плечо и был вынужден уступить место на поле Илье Шкурину. Результативный новичок на этот раз ушел с поля без забитого гола.

"Динамо" доминировало в течение оставшегося времени, но реализовать преимущество не смогло. Финальный свисток остановил команды при счете 1:1 на табло.

"Динамо" (Киев) — "Унион" (Берлин, Германия) — 1:1 (0:1)

Голы: 0:1, Воглзаммер, 36; 1:1, Вербич, 47.

"Динамо" (1-й тайм): Бущан — Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко — Сидорчук (к), Шапаренко, Гармаш, Цыганков, Родригес — Кулач.

"Динамо" (2-й тайм): Бойко — Тымчик, Попов, Шабанов, Сидклей — Андриевский, Шепелев, Буяльский, Караваев, де Пена — Вербич (Шкурин, 59).

"Унион": Буск — Фридрих (к), Риерсон, Узтунали, Воглзаммер (Саного, 79), Авонйи, Эндо, Гисельман, Харагучи, Баумгарт, Андрич.

Предупреждены: Родригес (31), Гармаш (32) — Андрич (44).

23.07.2021. Sportplatz Kematen, Кематен, Австрия