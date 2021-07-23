"Динамо" зіграло внічию зі "середнячком" Бундесліги на зборах в Австрії

Чемпіон України зміг не програти німецькому клубу, а Беньямін Вербич нарешті відзначився після травми

Футбольний клуб "Динамо" Київ завершує підготовку до нового сезону. Команда Мірчі Луческу провела черговий спаринг. Суперником став німецький "Уніон Берлін", який посів 7-е місце в минулому сезоні чемпіонату Німеччини.

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Кияни домінували протягом першого тайму, але німці вдало захищалися. Разом із тим, суперники "Динамо" скористалися своїм шансом і на 36-й хвилині вийшли вперед: Андреас Воглзаммер проявив холоднокровність у штрафному майданчику киян, де виник хаос після вкидання з-за бокової. Захисник "Уніона" несильним ударом потрапив у створ, а м'яч по дорозі зрикошетив від Забарна та влетів у ворота — 0: 1.

На другий тайм Мірча Луческу випустив новий склад, і свіжі гравці дуже швидко організували м'яч у відповідь. Вербич обмінявся передачами з Бульяским і спокійно вразив ворота суперника — 1: 1. Разом із тим, словенський півзахисник на 59-й хвилині невдало приземлився на плече і був змушений поступитися місцем на полі Іллі Шкуріну. Результативний новачок на цей раз пішов із поля без забитого гола.

"Динамо" домінувало протягом часу, що залишився, але реалізувати перевагу не змогло. Фінальний свисток зупинив команди з рахунком 1: 1 на таблі.

"Динамо" (Київ) — "Уніон" (Берлін, Німеччина) — 1: 1 (0: 1)

Голи: 0: 1, Воглзаммер, 36; 1: 1, Вербич, 47.

"Динамо" (1-й тайм): Бущан — Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко — Сидорчук (к), Шапаренко, Гармаш, Циганков, Родрігес — Кулач.

"Динамо" (2-й тайм): Бойко — Тимчик, Попов, Шабанов, Сідклей — Андрієвський, Шепелев, Буяльський, Караваєв, де Пена — Вербич (Шкурін, 59).

"Уніон": Буськ — Фрідріх (к), Ріерсон, Узтуналі, Воглзаммер (Саного, 79), Авонйі, Ендо, Гісельман, Харагучі, Баумгарт, Андрич.

Попереджені: Родрігес (31), Гармаш (32) — Андрич (44).

23.07.2021. Sportplatz Kematen, Кематен, Австрія