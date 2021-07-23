Київське "Динамо" оголосило про підписання контракту з венесуельським форвардом

Чемпіон України провів черговий трансфер під час літнього міжсезоння, посиливши лінію атаки 22-річним футболістом

Венесуельський нападник словацького "ДАК 1 904" Ерік Рамірес став футболістом київського "Динамо", повідомляє пресслужба чемпіона України.

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Форвард успішно впорався з проходженням медогляду та поставив підпис під контрактом, який діятиме протягом пʼяти наступних років.

Минулого сезону 22-річний футболіст провів 35 матчів у чемпіонаті Словаччини, де забив 17 голів і віддав 8 результативних передач. Успішні виступи Раміреса привели до виклику в національну збірну Венесуели, за яку він вже зіграв один матч.

Раніше "Динамо" оголосило про підписання контракту з півзахисником Денисом Антюхом. Другим новачком чинного чемпіона України став білоруський нападник Ілля Шкурін, який раніше виступав за московський ЦСКА. Цей футболіст встиг проявити себе в контрольних матчах, забивши кілька мʼячів.

Свій перший матч у новому сезоні "Динамо" проведе 1 серпня, у межах 2-го туру чемпіонату України. Кияни на НСК "Олімпійський" приймуть "Верес". Ціни на квитки на цей матч стартують від 50 гривень, а найдорожчий пропуск на стадіон обійдеться в 650 гривень.

Відзначимо, що матч першого туру проти закарпатського "Миная" був перенесений на 11 серпня.

Раніше "Динамо" зіграло внічию в контрольному матчі проти 7-ї команди чемпіонату Німеччини — "Уніон Берлін". На гол німців у першій половині матчу, підопічні Мірчі Луческу відповіли точним ударом Беньяміна Вербича на початку другого тайму. Словенський футболіст отримав травму через 12 хвилин і не зміг продовжити матч.

Нагадаємо, що "Динамо" віддало в оренду "Чорноморцю" відразу 12 футболістів, а в це міжсезоння одеський клуб очолив колишній тренер молодіжної команди столичного клубу Юрій Мороз.