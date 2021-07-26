Італійський клуб повернувся до ідеї покупки форварда "Динамо"

Український нападник все ще може виявитися в складі команди із Серії А.

Керівництво "Дженоа" повернулося до варіанту з підписанням нападника київського "Динамо" Владислава Супряги, повідомляє Footballnews24.it.

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Нагадаємо, італійські ЗМІ повідомляли, що сторони раніше вже вели переговори про трансфер українського футболіста, і кияни були готові відпустити гравця за девʼять мільйонів євро.

Проте, "грифони" з часом переключили свою увагу на інші кандидатури, наприклад, на нападника "Трабзонспора" Калеба Екубана та форварда "Аталанти" Сама Ламмерса. Тепер же, на думку ЗМІ, Супряга знову став пріоритетним варіантом для "Дженоа".

У минулому сезоні Супряга провів 31 поєдинок у футболці київської команди, у якому забив три голи та віддав три результативні передачі.

Відомо, що головний тренер "Динамо" Мірча Луческу включив нападника в список футболістів, які завчасно покинули тренувальний збір команди в Швейцарії, що лише підігріває чутки про швидкий відхід футболіста з клубу.

Також раніше повідомлялося, що «Динамо» уклало контракт із венесуельським нападником Еріком Раміресом, а також взяло в оренду в "ЦСКА" форварда Іллю Шкуріна.

Відзначимо, що кияни завершили свій останній спаринг на тренувальному зборі перемогою над турецьким "Газіантеп". Один із голів за "Динамо" забив потенційний новачок Владислав Кулач, який також може становити конкуренцію на позиції Супряги.

Раніше Фокус повідомляв, що автором вирішального голу в матчі Швеція — Україна Артемом Довбиком вже цікавляться в Іспанії й Італії, а колишній гравець "Динамо" та національної збірної повернувся в Україну.