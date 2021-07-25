"Динамо" завершило літні збори перемогою над турецьким клубом (відео)

Чемпіон України провів останній спаринг в поточне міжсезоння — рівно через тиждень команда Мірчі Луческу зіграє перший матч в УПЛ

Київське "Динамо" здобуло перемогу над турецьким "Газіантепом" в заключному спарингу на літніх зборах.

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Цей матч почався для чемпіонів України непросто — вже на 4-й хвилині Сагаль дальнім ударом вивів турків вперед. Бойко не оцінив небезпеку ситуації гідно і не зміг врятувати свою команду.

Пропущений м'яч активізував дії "Динамо" попереду: біля воріт турків почали з'являтися моменти. Подача Сідклея зі штрафного на 27-й хвилині принесла киянам результат: Денис Попов на дальній стійці виявився найспритнішим і спрямував м'яч у ворота. Через хвилину бразилець знову відзначився результативними діями: цього разу його фланговий простріл невдало перервав захисник "Газіантепа" Ерсой.

На початку другого тайму турки знову підстерегли "Динамо" на помилці, причому, для цього їм знадобилося знову чотири хвилини. Це Максим вдало завершив атаку правим флангом, відправивши м'яч у дальній кут.

"Динамо" знову активізувалося після пропущеного м'яча і вже через три хвилини вийшло вперед: комбінацію за участю Де Пени і Буяльського в дотик завершив Кулач — 3:2.

У понеділок, 26 липня "Динамо" повернеться до Києва, а свій перший офіційний матч в чемпіонаті проведе проти "Вереса" 1 серпня.

"Динамо" (Київ, Україна) — "Газіантеп" (Туреччина) — 3: 2

Голи: 0:1, Сагаль (4); 1:1, Попов (27), 2:1, Ерсой (28, автогол), 2:2, Максим (49); 3:2, Кулач (52)

"Динамо" (перший тайм): 71. Бойко, 24. Тимчик, 34. Сирота, 4. Попов, 16. Миколенко, 23. Сідклей, 18. Андрієвський, 10. Шапаренко, 20. Караваєв, 19. Гармаш, 17. Ледньов.

"Динамо" (другий тайм): 1. Бущан, 94. Кендзьора, 4. Попов, 13. Шабанов, 11. Дубінчак, 8. Шепелєв, 18. Андрієвський, 22. Родрігес, 29. Буяльський, 14. де Пена, 91. Кулач.

"Газіантеп" (стартовий склад): Гювенч, Джілободжі, Ерсой, Тоска, Ногуейра, Дікке, Олковскі, Нійяз, Пехліван, Сагаль, Максим.