"Динамо" завершило летние сборы победой над турецким клубом (видео)

Чемпион Украины провел последний спарринг в текущее межсезонье — ровно через неделю команда Мирчи Луческу сыграет первый матч в УПЛ

Киевское "Динамо" одержало победу над турецким "Газиантепом" в заключительном спарринге на летних сборах.

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Этот матч начался для чемпионов Украины непросто — уже на 4-й минуте Сагаль дальним ударом вывел турков вперед. Бойко не оценил опасность ситуации по достоинству и не смог спасти свою команду.

Пропущенный мяч активизировал действия "Динамо" впереди и у ворот турков начали появляться моменты. Подача Сидклея со штрафного на 27-й минуте принесла киевлянам результат: Денис Попов на дальней стойке оказался самым расторопным и отправил мяч в ворота. Спустя минуту бразилец снова отличился результативными действиями: на этот раз его фланговый прострел неудачно прервал защитник "Газиантепа" Эрсой.

В начале второго тайма турки снова подкараулили "Динамо" на ошибке, причем, для этого им понадобилось снова четыре минуты. Это Максим удачно завершил атаку правым флангом, отправив мяч в дальний угол.

"Динамо" снова активизировалось после пропущенного мяча и уже спустя три минуты вышло вперед: комбинацию с участием Де Пены и Буяльского в касание завершил Кулач — 3:2.

В понедельник, 26 июля "Динамо" вернется в Киев, а свой первый официальный матч в чемпионате проведет против "Вереса" 1 августа.

"Динамо" (Киев, Украина) — "Газиантеп" (Турция) — 3:2

Голы: 0:1, Сагаль (4); 1:1, Попов (27), 2:1, Эрсой (28, автогол), 2:2, Максим (49); 3:2, Кулач (52)

"Динамо" (первый тайм): 71. Бойко, 24. Тымчик, 34. Сирота, 4. Попов, 16. Миколенко, 23. Сидклей, 18. Андриевский, 10. Шапаренко, 20. Караваев, 19. Гармаш, 17. Леднев.

"Динамо" (второй тайм): 1. Бущан, 94. Кендзера, 4. Попов, 13. Шабанов, 11. Дубинчак, 8. Шепелев, 18. Андриевский, 22. Родригес, 29. Буяльский, 14. де Пена, 91. Кулач.

"Газиантеп" (стартовый состав): Гювенч, Джилободжи, Эрсой, Тоска, Ногуэйра, Дикко, Олковски, Нийяз, Пехливан, Сагаль, Максим.