На допит: Кріштіану Роналду викликають до прокуратури в справі про фінансові махінації "Ювентуса"

Слідство зацікавили бонуси португальського футболіста, які клуб виплачував під час локдауну.

Колишнього нападника "Ювентуса" Кріштіана Роналда буде допитано прокуратурою Туріна в справі про фінансові махінації клубу, повідомляє La Gazetta dello Sport.

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Повідомляється, що в розпорядженні слідства є телефонні розмови, у яких директори "Ювентуса" говорять про "відомий документ, якого теоретично не мало існувати". При цьому слідчі ще не знайшли документ, а керівники "Ювентуса", допитані прокурором, нібито не змогли пояснити характер угоди з Кріштіану Роналду.

Португальський футболіст був серед гравців, які відмовилися від зарплати в березні, квітні, травні та червні 2020 року, щоб допомогти клубу під час піку пандемії COVID-19, але в разі відновлення матчів вони були готові обговорювати виплату винагороди.

Проте згадана угода може стосуватися навіть вихідної допомоги, виплаченої Роналду "Ювентусом" після повернення футболіста в "Манчестер Юнайтед" улітку.

Державний прокурор Турина хоче мати чітке уявлення про угоду, оскільки вона не була опублікована та не доведена до відома компетентних органів. Тому найближчими тижнями він розглядає можливість допитати Кріштіану Роналду, щоб отримати чітке уявлення про ситуацію.

Розслідування про фінансові махінації в туринському клубі набрало обертів в останні тижні: керівники "Ювентуса" Андреа Аньєллі та Павел Недвед можуть отримати покарання, якщо їхня вина в афері на 50 мільйонів євро буде доведена.

Раніше Фокус розповідав, що Кріштіану Роналду користується послугами охоронців, якими цікавляться правоохоронці в Португалії. Футболіста було помічено в супроводі двох колишніх співробітників португальського спецназу.