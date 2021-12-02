На допрос: Криштиану Роналду вызывают в прокуратуру по делу о финансовых махинациях "Ювентуса"

Следствие заинтересовали бонусы португальского футболиста, которые клуб выплачивал ему во время локдауна.

Бывший нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду будет допрошен прокуратурой Турина по делу о финансовых махинациях клуба, сообщает La Gazetta dello Sport.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Сообщается, что в распоряжении следствия есть некие телефонные разговоры, в которых директора "Ювентуса" говорят об "известном документе, которого теоретически не должно было существовать". При этом, следователи еще не нашли документ, а руководители "Ювентуса", допрошенные прокурором, якобы не смогли объяснить характер соглашения с Криштиану Роналду.

Португальский футболист был среди игроков, которые отказались от зарплаты в марте, апреле, мае и июне 2020 года, чтобы помочь клубу во время пика пандемии COVID-19, но в случае возобновления матчей, они были готовы обсуждать выплату вознаграждения.

Тем не менее, упомянутое соглашение может касаться даже выходного пособия, выплаченного Роналду "Ювентусом", после возвращения футболиста в "Манчестер Юнайтед" летом.

Государственный прокурор Турина хочет иметь четкое представление о соглашении, поскольку оно не было опубликовано и не доведено до сведения компетентных органов. Поэтому в ближайшие недели он рассматривает возможность допросить Криштиану Роналду, чтобы получить четкое представление о ситуации.

Расследование о финансовых махинациях в туринском клубе набрало обороты в последние недели: руководители "Ювентуса" Андреа Аньелли и Павел Недвед могут получить наказание, если их вина в афере на 50 миллионов евро будет доказана.

Ранее Фокус рассказывал, что Криштиану Роналду пользуется услугами телохранителей, которыми интересуются правоохранительные органы в Португалии. Футболист был замечен в сопровождении двух бывших сотрудников португальского спецназа.