Телохранители Криштиану Роналду находятся под следствием по "подозрению в незаконной работе", - СМИ

Нападающий "Манчестер Юнайтед" рискует попасть в скандал из-за нанятых им охранников.

Португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за "Манчестер Юнайтед", нанял на работу телохранителей, которых подозревают в нарушении британского законодательства, сообщает The Sun со ссылкой на португальский журнал Flash.

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Серхио и Хорхе Рамальейро, два бывших солдата, которые служили в Афганистане в элитном подразделении спецназа, недавно были объявлены телохранителями звезды "Манчестер Юнайтед".

Эти сотрудники стали частью подразделения личной охраны португальской полиции PSP, которому было поручено следить за политиками и судьями.

По данным источника, братья-близнецы, входящие в тройку охранников португальского футболиста, были наняты Криштиану Роналду после того, как они попросили уйти в неоплачиваемый отпуск от полиции PSP.

Но по данным португальской газеты Observador, братья находится под следствием по обвинению в том, что они обеспечивали несанкционированную личную охрану в своей родной стране, из-за чего они столкнутся с дисциплинарным взысканием, когда вернутся в расположение PSP.

Охрана Роналду привлекла внимание, когда братья-близнецы Серхио и Хорхе Рамальейро сопровождали его в аэропорт Манчестера на первый матч его команды в Лиге чемпионов против швейцарской команды "Янг Бойз".

[ + – ] Криштиану Роналду в окружении братьев Рамальейро Фото: Eamonn and James Clarke

Стильная пара мужчин, личности которой в то время не разглашались, помогала нападающему с багажом после того, как высадила его на рейс.

Тогда сообщалось, что игрок сборной Португалии и его семья получат круглосуточную защиту после его возвращения на "Олд Траффорд".

Братьев снова заметили вместе с Роналду после того, как он вернулся в аэропорт Манчестера после унизительного поражения его команды от "Уотфорда" со счетом 1:4.

Ранее Фокус рассказывал, что Криштиану Роналду получил штраф за парковку в неположенном месте. Это произошло во время командного обеда "Манчестер Юнайтед".

Португальский футболист также раскритиковал организаторов премии "Золотой Мяч-2021", на которую сам Роналду предпочел не приезжать. 36-летний футболист заявил, что его именем пытались манипулировать, чтобы привлечь большее внимание к церемонии награждения лучшего футболиста по итогам года.