Тілоохоронці Кріштіану Роналду перебувають під слідством за "підозрою у незаконній роботі", — ЗМІ

Нападник "Манчестер Юнайтед" ризикує потрапити в скандал через найнятих ним охоронців.

Португальський футболіст Кріштіану Роналду, який виступає за "Манчестер Юнайтед", найняв на роботу охоронців, яких підозрюють у порушенні британського законодавства, повідомляє The Sun із посиланням на португальський журнал Flash.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Спорт" в Facebook Підписатись

Серхіо та Хорхе Рамальейро, двоє колишніх солдатів, які служили в Афганістані в елітному підрозділі спецназу, нещодавно були оголошені охоронцями зірки "Манчестер Юнайтед".

Ці співробітники стали частиною підрозділу особистої охорони португальської поліції PSP, якому було доручено стежити за політиками та суддями.

За даними джерела, братів-близнюків, які входять до трійки охоронців португальського футболіста, було найнято Кріштіану Роналду після того, як вони попросили піти в неоплачувану відпустку від поліції PSP.

Але за даними португальської газети Observador, брати перебувають під слідством за звинуваченням у тому, що вони забезпечували несанкціоновану особисту охорону в своїй рідній країні, через що вони зіткнуться з дисциплінарним стягненням, коли повернуться до PSP.

Охорона Роналду привернула увагу, коли брати-близнюки Серхіо та Хорхе Рамальейро супроводжували його в аеропорт Манчестера на перший матч його команди у Лізі чемпіонів проти швейцарської команди "Янг Бойз".

[ + – ] Кріштіану Роналду в оточенні братів Рамальейро Фото: Eamonn and James Clarke

Стильна пара чоловіків, особи яких на той час не розголошувалися, допомагала нападникові з багажем після того, як висадила його на рейс.

Тоді повідомлялося, що гравець збірної Португалії та його родина отримають цілодобовий захист після його повернення на "Олд Траффорд".

Братів знову помітили разом із Роналду після того, як він повернувся до аеропорту Манчестера після принизливої поразки його команди від "Вотфорда" з рахунком 1:4.

Раніше Фокус розповідав, що Кріштіану Роналду отримав штраф за паркування у недозволеному місці. Це сталося під час командного обіду "Манчестер Юнайтед".

Португальський футболіст також розкритикував організаторів премії "Золотий М'яч-2021", на яку сам Роналду вважав за краще не приїжджати. 36-річний футболіст заявив, що його ім'ям намагалися маніпулювати, щоб привернути більшу увагу до церемонії нагородження найкращого футболіста за підсумками року.