Недоволен достижениями в "Манчестер Юнайтед". Роналду подвел итоги 2021 года

Португальский футболист опубликовал откровенный пост в Instagram, в котором рассказал о произошедших событиях своей жизни в минувшем году.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил о недовольстве достижениями "Манчестер Юнайтед" в 2021 году. Об этом футболист написал на своей странице в Instagram.

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36-летний португалец отметил, что уходящий год не был для него легким, несмотря на то, что он забил 47 мячей в разных турнирах, а также упомянул о выступлениях сборной Португалии на Евро-2020.

"Два разных клуба и пять разных тренеров. Удалось сыграть в финальном этапе Евро-2020 с моей национальной сборной, а еще один отборочный этап чемпионата мира оставался незавершенным и перенесенным на 2022 год. В "Ювентусе" я гордился тем, что выиграл Кубок Италии и Суперкубок Италии, а также стал лучшим бомбардиром серии А. А в сборной Португалии я стал одним из лучших бомбардиров Евро-2020. И, конечно же, мое возвращение на "Олд Траффорд" всегда будет одним из самых знаковых моментов в моей карьере", — написал Роналду.

Однако тем, что происходит в английском клубе Роналду недоволен.

"Но меня не устраивает то, чего мы достигаем в "Манчестер Юнайтед". Я уверен, что никто из нас не счастлив. Мы знаем, что должны работать усерднее, играть лучше и делать больше, чем мы делаем сейчас", — отметил футболист.

[ + – ] Криштиану Роналду и его семья

Отметим, что меньше, чем за сутки, пост Роналду набрал 7,2 млн отметок "Нравится".

В текущем чемпионате Англии "Манчестер Юнайтед" занимает только шестое место, имея в активе 31 очко. От лидера, "Манчестер Сити", Криштиану Роналду и компания отстают уже на 19 очков, но имеют еще две игры в запасе: это перенесенные матчи 15-го тура с "Брентфордом" и 16-го тура с "Брайтоном".

Ранее Фокус рассказывал о том, что в Индии местные жители выступили против возведения статуи Криштиану Роналду.

В испанских СМИ в конце декабря появилась информация, что Роналду хотел бы перейти в "Барселону". Согласно данным журналистов, агент игрока Жорже Мендеш уже провел переговоры с президентом каталонского клуба Жоаном Лапортой.

В начале декабря Криштиану Роналду получил повестку в прокуратуру Турина, которая расследует дело о махинациях в футбольном клубе "Ювентус", за который Роналду выступал с 2018 по 2021 года.