"Якщо не потрібні поради — розбирайтеся самі". Роналду розкритикував футболістів "Манчестер Юнайтед"

Португалець поскаржився пресі, що молоді футболісти манчестерського клубу не сприймають критики.

Нападник "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду розчарований станом справ у клубі. Про це повідомляє The Sun з посиланням на телеканал Sky Sports.

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36-річний нападник вважає, що молоді футболісти "Манчестер Юнайтед" болісно сприймають критику і не хочуть дотримуватися порад старших партнерів з команди.

"Дорослі футболісти, гравці старшого віку завжди можуть допомогти молодим гравцям. Але я можу навести приклад. Якщо я даю вам пораду, навіть якщо ви молодші за мене, якщо ви не використовуєте його у своєму повсякденному житті, це буде важко.

Я можу говорити з цією людиною весь день, але якщо вона не бере сказане на озброєння, то їй буде важко досягти успіху.

Пам'ятаю, коли мені було 18, 19, 20, зі мною розмовляли кілька старших гравців. Але я для себе пояснював це так: "Кріштіану, ти маєш стати краще — вони знають більше за тебе, вони більш досвідчені, ніж ти, і пережили багато поганих моментів", — розповів Роналду.

Португальський футболіст припускає, що молодь, яка виступає за "Манчестер Юнайтед", не викладається на полі на 100 відсотків. Водночас він натякнув на своє майбутнє, зазначивши, що не хоче боротися за 5-7 місця в чемпіонаті Англії. Роналду вважає, що "Манчестер Юнайтед" має фінішувати в першій трійці в турнірній таблиці.

1 січня Кріштіану Роналду підбив підсумки минулого року, заявивши, що незадоволений результатами, які показує "Манчестер Юнайтед" у чемпіонаті Англії. Зазначимо, що наразі "червоні дияволи" посідають лише сьоме місце, набравши 31 очко в 19 матчах.

Цього сезону "Манчестер Юнайтед" змінив головного тренера: замість норвежця Оле-Гуннара Сульшера команду очолив німець Ральф Рангнік.