Німецький досвід: Ральф Рангнік – новий головний тренер "Манчестер Юнайтед"

63-річний фахівець працюватиме в Манчестері з приставкою "виконувач обов'язків".

Англійський футбольний клуб "Манчестер Юнайтед" презентував нового головного тренера команди. Ним став німецький фахівець Ральф Рангнік, повідомляється на офіційному сайті клубу.

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63-річний тренер працюватиме з командою на правах виконувача обов'язків до кінця сезону за наявності робочої візи.

Після закінчення цього періоду Ральф і клуб домовилися, що він продовжить роботу в ролі консультанта ще протягом двох років.

"Ральф — один із найшанованіших тренерів і новаторів у європейському футболі. Він був нашим кандидатом номер один на посаду тимчасового менеджера, що свідчить про неоціненні лідерські та технічні навички, які він привнесе з майже чотирьох десятиліть досвіду в управлінні та коучингу", — сказав Джон Мерто, директор із футболу "Манчестер Юнайтед".

Ральф Рангнік не приховував радості від нового призначення та вже окреслив перші кроки на посаді.

"Я дуже радий приєднатися до "Манчестер Юнайтед" і зосереджуся на тому, щоб зробити цей сезон успішним для клубу. Команда сповнена талантів, у ній чудово поєднуються молодість і досвід. Усі мої зусилля протягом наступних шести місяців будуть спрямовані на те, щоб допомогти цим гравцям реалізувати свій потенціал, як індивідуально, і, що найважливіше, командно.

Крім цього, я з нетерпінням чекаю на можливість підтримувати довгострокові цілі клубу як консультанта", — зазначив новий головний тренер "Манчестер Юнайтед".

Хто такий Ральф Рангнік?

Українські вболівальники зі стажем можуть пам'ятати цього тренера на чолі "Шальке-04", коли німецький клуб зустрічався проти донецького "Шахтаря" в 1/16 фіналу Кубка УЄФА у 2005 році. Повноцінно як головний тренер Ральф Рангнік почав працювати ще 1995 року, коли очолив скромний німецький клуб "Ройтлінген 05". Після нього Рангнік працював із такими командами, як "Ульм 1846", "Штуттгарт", "Ганновер 96", "Шальке 04", "Хоффенхайм" та РБ "Лейпциг".

Крім тренерської роботи Рангнік, виконував різні менеджерські функції в "Ред Булл Зальцбург", РБ "Лейпциг", "Нью-Йорк Ред Буллз", "Ред Булл Брагантіно" та "Локомотив" (Москва). Саме зі столиці Росії німецький фахівець перебрався до "Манчестер Юнайтед".

Головний тренер "Манчестер Юнайтед": чому так часто змінюються наставники?

У "Манчестер Юнайтед" останніми роками немає стабільності на тренерському містку. Після тривалої 27-річної каденції Алекса Фергюсона (1986-2013), у клубі так і не змогли знайти гідну заміну шотландському фахівцю. Командою керували Девід Моєс, Райан Гіггз, Луї ван Гал і Жозе Моурінью. З 2018 року "червоних дияволів" очолив Уле-Гуннар Сульшер, але під його керівництвом команда не виграла жодного трофея, а нинішній сезон також невдало проводить, незважаючи на солідні інвестиції на трансферному ринку влітку.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про кризу в "Манчестер Юнайтед": клуб витратив 140 мільйонів євро на нових футболістів, але це не дало належного результату.

У середині листопада в клубі звільнили Уле-Гуннара Сульшера за незадовільні результати. У період між звільненням норвежця та приходом Ральфа Рангніка командою керував експівзахисник "МЮ" Майкл Каррік.