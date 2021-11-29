Немецкий опыт: Ральф Рангник - новый главный тренер "Манчестер Юнайтед"

63-летний специалист будет работать в Манчестере с приставкой "исполняющий обязанности".

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" представил нового главного тренера команды. Им стал немецкий специалист Ральф Рангник, сообщается на официальном сайте клуба.

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63-летний тренер будет работать с командой на правах исполняющего обязанности до конца сезона при наличии рабочей визы.

По истечении этого периода Ральф и клуб договорились, что он продолжит работу в роли консультанта еще в течение двух лет.

"Ральф — один из самых уважаемых тренеров и новаторов в европейском футболе. Он был нашим кандидатом номер один на должность временного менеджера, что свидетельствует о неоценимых лидерских и технических навыках, которые он привнесет из почти четырех десятилетий опыта в управлении и коучинге", — сказал Джон Мерто, директор по футболу "Манчестер Юнайтед".

Ральф Рангник не скрывал радости от нового назначения и уже обозначил первые шаги в должности.

"Я очень рад присоединиться к "Манчестер Юнайтед" и сосредоточусь на том, чтобы сделать этот сезон успешным для клуба. Команда полна талантов, в ней отлично сочетаются молодость и опыт. Все мои усилия в течение следующих шести месяцев будут направлены на то, чтобы помочь этим игрокам реализовать свой потенциал, как индивидуально, так и, что наиболее важно, командно.

Помимо этого, я с нетерпением жду возможности поддерживать долгосрочные цели клуба в качестве консультанта", — отметил новый главный тренер "Манчестер Юнайтед".

Кто такой Ральф Рангник?

Украинские болельщики со стажем могут помнить этого тренера во главе "Шальке-04", когда немецкий клуб встречался против донецкого "Шахтера" в 1/16 финала Кубка УЕФА в 2005 году. Полноценно в качестве главного тренера Ральф Рангник начал работать еще в 1995 году, когда возглавил скромный немецкий клуб "Ройтлинген 05". После него Рангник работал с такими командами, как "Ульм 1846", "Штуттгарт", "Ганновер 96", "Шальке 04", "Хоффенхайм" и РБ "Лейпциг".

Помимо тренерской работы Рангник выполнял разные менеджерские функции в "Ред Булл Зальцбург", РБ "Лейпциг", "Нью-Йорк Ред Буллз", "Ред Булл Брагантино" и "Локомотив" (Москва). Именно из столицы России немецкий специалист перебрался в "Манчестер Юнайтед".

Главный тренер "Манчестер Юнайтед": почему так часто меняются наставники?

В "Манчестер Юнайтед" в последние годы нет стабильности на тренерском мостике. После длительной 27-летней каденции Алекса Фергюсона (1986 — 2013), в клубе так и не смогли найти достойную замену шотландскому специалисту. Командой руководили Дэвид Мойес, Райан Гиггз, Луи ван Гал и Жозе Моуриньо. С 2018 года "красных дьяволов" возглавил Оле-Гуннар Сульшер, но под его руководством команда не выиграла ни одного трофея, а нынешний сезон также проводит неудачно, несмотря на солидные инвестиции на трансферном рынке летом.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о кризисе в "Манчестер Юнайтед": клуб потратил 140 миллионов евро на новых футболистов, но это не дало должного результата.

В середине ноября в клубе уволили Оле-Гуннара Сульшера за неудовлетворительные результаты. В период между увольнением норвежца и приходом Ральфа Рангника командой руководил экс-полузащитник "МЮ" Майкл Каррик.