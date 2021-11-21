История окончена: "Манчестер Юнайтед" официально уволил Сульшера

Норвежскому специалисту не простили неудачных результатов, в том числе и разгромного поражения от "Уотфорда".

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер отправлен в отставку, сообщает пресс-служба клуба.

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Последней каплей для руководителей "манкунианцев" стало разгромное поражение от "Уотфорда" в чемпионате Англии (1:4). При этом, в восьми последних матчах "Манчестер Юнайтед" выиграл лишь дважды.

"Оле всегда будет легендой "Манчестер Юнайтед", и мы с сожалением приняли это трудное решение. Хотя последние несколько недель были разочаровывающими, они не должны заслонять всю работу, которую он проделал за последние три года, чтобы отстроить фундамент для долгосрочного успеха.

Оле уходит с нашей искренней благодарностью за его неустанные усилия в качестве менеджера и с нашими наилучшими пожеланиями на будущее. Его место в истории клуба всегда будет надежным, не только из-за его истории как игрока, но и как великого человека и менеджера, подарившего нам много замечательных моментов. Он навсегда останется на "Олд Траффорд" членом семьи "Манчестер Юнайтед", — говорится в официальном заявлении.

Также в клубе сообщают, что исполняющим обязанности главного тренера будет Майкл Каррик, который выступал в составе "Манчестер Юнайтед" с 2006 по 2018 года.

Во главе "Манчестер Юнайтед" Сульшер не выиграл ни одного трофея. Под его руководством команда смогла выйти лишь в финал Лиги Европы, в котором в серии пенальти уступила "Вильярреалу". В тренерской биографии норвежца, помимо первой команды "Манчестер Юнайтед", была работа с молодежной командой клуба, а также норвежским "Мельде" и валлийским "Кардифф Сити".

Напомним, ранее Фокус рассказывал о причинах кризиса в "Манчестер Юнайтед": летом клуб потратил 140 миллионов евро на трансферы, но так и не получил желаемого эффекта.

Ровно неделю назад появилась информация, что "Манчестер Юнайтед" намерен пригласить Зинедина Зидана на пост главного тренера. Сообщается, что сам французский специалист пока размышляет над такой возможностью.