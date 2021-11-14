Ради Роналду и Варана. "Манчестер Юнайтед" хочет пригласить Зидана на пост главного тренера - СМИ

Руководство клуба надеется, что наличие Криштиану Роналду и Рафаэля Варана в составе станет ключевым аргументом, чтобы убедить французского тренера возглавить команду.

Французский тренер Зинедин Зидан в ближайшее время может возглавить "Манчестер Юнайтед", сообщает издание Daily Mail.

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Сообщается, что руководство манкунианцев ведет переговоры с французом, пытаясь убедить его сменить Оле-Гуннара Сульшера у руля команды. Под руководством норвежского специалиста "Манчестер Юнайтед" демонстрирует не лучшие результаты — потратив 140 миллионов евро на трансферном рынке, команда после 11 туров чемпионата Англии занимает только шестую позицию, набрав 17 очков. При этом, в последних шести матчах английской Премьер-лиги "красные дьяволы" одержали только одну победу, попутно проиграв "Ливерпулю" (0:5) и "Манчестер Сити" (0:2).

Все это заставило боссов "МЮ" выйти на рынок в поисках нового главного тренера. Ранее сообщалось о том, что возглавить команду может итальянец Антонио Конте, но он уже подписал контракт с другим английским клубом — "Тоттенхэмом".

Теперь основным кандидатом на пост главного тренера в Манчестере видят 49-летнего Зинедина Зидана. На данный момент специалист находится в творческом отпуске после работы в мадридском "Реале", с которым он трижды выигрывал Лигу чемпионов.

Источники издания сообщают, что Зидан не уверен в том, что "Манчестер Юнайтед" — подходящий вариант для продолжения карьеры. В свои очередь, руководство клуба предлагает французу поработать с хорошо знакомыми ему игроками — Рафаэль Варан и Криштиану Роналду выступали под руководством тренера в "Реале".

Помимо Зидана в списке кандидатов на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед" числятся и такие специалисты как Брендан Роджерс и Эрик тен Хаг.

Ранее Фокус рассказывал о причинах неудач "Манчестер Юнайтед" и неэффективной трансферной кампании клуба.

Напомним, что перед перерывом на матчи национальных сборных, "МЮ" потерпел поражение в принципиальном дерби с соседями из "Манчестер Сити". Судьбу матча решили два забитых гола. После игры голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа не сдержал эмоций и распустил кулаки.