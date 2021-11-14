Заради Роналду та Варана. "Манчестер Юнайтед" хоче запросити Зідана на посаду головного тренера — ЗМІ

Керівництво клубу сподівається, що наявність Кріштіану Роналду та Рафаеля Варана у складі стане ключовим аргументом, щоб переконати французького тренера очолити команду.

Французький тренер Зінедін Зідан найближчим часом може очолити "Манчестер Юнайтед", повідомляє Daily Mail.

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Повідомляється, що керівництво манкуніанців веде переговори з французом, намагаючись переконати його змінити Оле Гуннара Сульшера біля керма команди. Під керівництвом норвезького спеціаліста "Манчестер Юнайтед" демонструє не найкращі результати — витративши 140 мільйонів євро на трансферному ринку, команда після 11 турів чемпіонату Англії займає лише шосту позицію, набравши 17 очок. При цьому в останніх шести матчах англійської Прем'єр-ліги "червоні дияволи" здобули лише одну перемогу, попутно програвши "Ліверпулю" (0:5) та "Манчестер Сіті" (0:2).

Все це змусило босів МЮ вийти на ринок у пошуках нового головного тренера. Раніше повідомлялося про те, що очолити команду може італієць Антоніо Конте, але він уже підписав контракт із іншим англійським клубом — "Тоттенхемом".

Наразі основним кандидатом на посаду головного тренера в Манчестері бачать 49-річного Зінедіна Зідана. На даний момент фахівець перебуває у творчій відпустці після роботи у мадридському "Реалі", з яким він тричі вигравав Лігу чемпіонів.

Джерела видання повідомляють, що Зідан не впевнений у тому, що "Манчестер Юнайтед" — слушний варіант для продовження кар'єри. У свою чергу керівництво клубу пропонує французу попрацювати з добре знайомими йому гравцями — Рафаель Варан і Кріштіану Роналду виступали під керівництвом тренера в "Реалі".

Крім Зідана, у списку кандидатів на посаду головного тренера "Манчестер Юнайтед" перебувають і такі фахівці як Брендан Роджерс та Ерік тен Хаг.

Раніше Фокус розповідав про причини невдач "Манчестер Юнайтед" та неефективної трансферної кампанії клубу.

Нагадаємо, що перед перервою на матчі національних збірних, "МЮ" зазнав поразки у принциповому дербі із сусідами з "Манчестер Сіті". Долю матчу вирішили два забиті голи. Після гри голкіпер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа не стримав емоцій та розпустив кулаки.