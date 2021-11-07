Здали нерви: воротар "Манчестер Юнайтед" розпустив кулаки після програшу "Манчестер Сіті" (відео)
Давид Де Хеа неодноразово рятував свою команду в центральному матчі 11-го туру АПЛ, але не зміг завадити поразці. Після фінального свистка іспанець випустив пару прямо на поле.
Іспанський голкіпер "Манчестер Юнайтед" Давід Де Хеа після поразки своєї команди у матчі 11-го туру чемпіонату Англії від "Манчестер Сіті" (0:2) завдав удару кулаком по підтрибунному тунелю. Відео інциденту виклали вболівальники "Манчестер Юнайтед" в одному з інстаграм-акаунтів.
31-річний воротар кілька разів рятував ворота "Манчестер Юнайтед" після потужних ударів суперника, проте гості змогли забити двічі на "Олд Траффорд" і вивезти перемогу.
Після матчу Де Хеа у твіттері лаконічно пояснив те, що сталося: "Мені боляче", — написав воротар, не уточнивши, чи має на увазі фізичний біль від удару по тунелю або моральний, від поразки.
За підсумками 11 матчів "Манчестер Юнайтед" набрав лише 17 очок у турнірній таблиці чемпіонату Англії. Команда цього сезону виглядає непереконливо, зазнавши 4 поразки і зігравши два матчі внічию. При цьому "червоні дияволи" багато пропускають — у 11 матчах суперники забили їм уже 17 м'ячів.
Головний тренер команди Оле-Гуннар Сульшер був близький до відставки після розгромної поразки від "Ліверпуля" (0:5), але отримав кредит довіри від керівництва клубу та виправився вже у наступному матчі проти "Тоттенхема" (3:0). Але у суботу, 6 листопада, знову програв одному з конкурентів у боротьбі за медалі.
"Манчестер Юнайтед" — "Манчестер Сіті": огляд матчу та відео голів
"Манчестер Сіті" здобув виїзну перемогу над "Манчестер Юнайтед" і піднявся на друге місце у таблиці. Перемогу команді Хосепа Гвардіоли принесли автогол Еріка Байї та м'яч Бернарду Сілви. Обидва голи були забиті у першому таймі.
Раніше Фокус розповідав про значні інвестиції "Манчестер Юнайтед" у трансфери та невдалих результатах команди.
Нагадаємо, що перед матчем проти "Манчестер Сіті" Оле-Гуннар Сульшер зібрав команду на обід, під час якого Кріштіану Роналду та Фред отримали штраф за паркування у недозволеному місці.