Сдали нервы: вратарь "Манчестер Юнайтед" распустил кулаки после проигрыша "Манчестер Сити" (видео)

Давид Де Хеа неоднократно выручал свою команду в центральном матче 11-го тура АПЛ, но не смог ее спасти. После финального свистка испанец выпустил пар прямо на поле.

Испанский голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа после поражения своей команды в матче 11-го тура чемпионата Англии от "Манчестер Сити" (0:2) нанес удар кулаком по подтрибунному тоннелю. Видео инцидента выложили болельщики "Манчестер Юнайтед" в одном из инстаграм-аккаунтов.

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31-летний вратарь несколько раз спасал ворота "Манчестер Юнайтед" после мощных ударов соперника, но все же, гости смогли забить дважды на "Олд Траффорд" и увезти победу.

После матча Де Хеа в твиттере лаконично пояснил произошедшее: "Мне больно", — написал вратарь, не уточнив, имеет ли он в виду физическую боль от удара по тоннелю или моральную, от поражения.

По итогам 11 матчей "Манчестер Юнайтед" набрал только 17 очков в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда в текущем сезоне выглядит неубедительно, потерпев 4 поражения и сыграв два матча вничью. При этом, "красные дьяволы" много пропускают — в 11 матчах соперники забили им уже 17 мячей.

Главный тренер команды Оле-Гуннар Сульшер был близок к отставке после разгромного поражения от "Ливерпуля" (0:5), но получил кредит доверия от руководства клуба и исправился уже в следующем матче против "Тоттенхэма" (3:0). Но в субботу, 6 ноября, снова проиграл одному из конкурентов в борьбе за медали.

"Манчестер Юнайтед" — "Манчестер Сити": обзор матча и видео голов

[ + – ] "Манчестер Юнайтед" — "Манчестер Сити" - 0:2

"Манчестер Сити" одержал выездную победу над "Манчестер Юнайтед" и поднялся на второе место в таблице. Победу команде Хосепа Гвардиолы принесли автогол Эрика Байи и мяч Бернарду Силвы. Оба гола были забиты в первом тайме.

Ранее Фокус рассказывал о внушительных инвестициях "Манчестер Юнайтед" в трансферы и неудачных результатах команды.

Напомним, что перед матчем против "Манчестер Сити" Оле-Гуннар Сульшер собрал команду на обед, во время которого Криштиану Роналду и Фред получили штраф за парковку в неположенном месте.