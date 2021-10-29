Минус 140 млн и удар по амбициям. Что происходит с "Манчестер Юнайтед"?

Оле-Гуннар Сульшер получил солидное усиление летом, но результаты одного из самых титулованных английских клубов оставляют желать лучшего. Фокус разбирался, что случилось с "Манчестер Юнайтед".

"Такого унижения мы не испытывали давно", — сказал мне один знакомый болельщик "Манчестер Юнайтед" со стажем после недавнего поражения команды от "Ливерпуля" (0:5). Дела у манкунианцев на внутренней арене и правда идут неважно — в девяти матчах команда потерпела уже третье поражение. С такими результатами "красные дьяволы" идут лишь на седьмой позиции, что совсем не соответствует амбициям руководства, игроков и болельщиков, а еще это чревато осложнениями в борьбе за места в топ-4, которые дают путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Сколько денег потерял "Манчестер Юнайтед" и сможет ли команда преодолеть обрушившийся кризис?

140 миллионов на трансферы

[ + – ] Джейдон Санчо стал самым дорогим и самым неоправданным трансфером Фото: ФК "Манчестер Юнайтед"

В летнее межсезонье клуб активно вел себя на трансферном рынке. Сначала англичане заплатили сумасшедшие 85 миллионов евро за Джейдена Санчо из дортмундской "Боруссии", затем выложили 40 миллионов евро за Рафаэля Варана из "Реала", а окончательно впечатлили футбольную Европу возвращением одной из легенд клуба — Криштиану Роналду вернулся на "Олд Траффорд" спустя 12 лет. За него "Ювентус" получил символические 15 миллионов евро.

"Манчестер Юнайтед" не только покупал, но и продавал. Правда, баланс получился отрицательным — из ушедших игроков деньги принес только Даниэль Джеймс, за которого "Лидс" заплатил 29 миллионов. Еще 1 миллион в копилку клуба долетит из Бразилии, куда отправился помогать "Фламенго" атакующий полузащитник Андреас Перрейра. Этот переход состоялся на правах аренды.

Важно

Юрий Вернидуб: украинский тренер Шерифа и сенсация Лиги чемпионов

И вроде бы все хорошо, команда сохранила тренера и даже автор этих строк был уверен, что МЮ точно не будет пасти задних и поборется за медали вместе с "Челси", "Манчестер Сити" и "Ливерпулем". Но пока картина складывается не такая приятная. Потраченные деньги на игроков пока не оправдывают себя. Центральный защитник Рафаэль Варан играет часто, но МЮ пропускает — только в 9 матчах чемпионата манкунианцы получили в свои ворота 15 мячей. В Лиге чемпионов у команды все идет вроде бы неплохо, но и там в трех матчах англичане пропустили пять мячей.

Санчо и вовсе не отрабатывает потраченные на него средства. Он появился в 7 матчах АПЛ, трех матчах Лиги чемпионов и одной встрече Кубка английской Лиги. Забитых мячей — 0, результативных передач — 0. За три месяца 85 миллионов евро никак себя не оправдали. В Германии, кстати, Санчо стал объектом насмешек: на телеканале Sky Sports его сравнивают с агентом 007.

[ + – ] Джейдона Санчо высмеивают в Германии Фото: Sports.ru

И наконец, главное приобретение — Криштиану Роналду. Футболист такого класса не имеет права играть плохо. И пока португалец выступает действительно продуктивно — 10 матчей во все турнирах и 6 голов. Напрашивается старая фраза: "Зачем платить больше"?

"Манчестер Юнайтед" впал в кризис?

Однозначно — да. И дело даже не в результатах команды. И не в ужасной обороне — "МЮ" не пропустил только в матче 3-го тура против "Вулверхэмптона" (1:0). Пошатнулся микроклимат — команда попала под давление прессы и болельщиков, и похоже, что звезды не могут с ним справиться. Игроки тут же начали валить все на тренера — это читалось в послематчевых комментариях Поля Погба, Давида Де Хеа, Криштиану Роналду и Люка Шоу. Погба и вовсе получил удаление, а позже в британских СМИ писали, что после матча француз оскорбил Оле-Гуннара Сульшера. Это все накладывается и на то, что Погба не может договориться с клубом о новом контракте.

До того, в конфликт с главным тренером, по информации британских журналистов, вступил ивуарийский защитник Эрик Байи. Ему якобы не понравилось, что тренерский штаб предпочел Гарри Магуайра в матче против "Лестера". Та игра завершилась со счетом 2:4.

Важно

Бразильский карнавал. "Шахтер" разнес "Зарю" в матче чемпионата Украины (видео)

Подлил масла в огонь и Джесси Лингард, который лайкнул в инстаграме пост с хэштегом #OleOut. В общем, с микроклиматом в манчестерском королевстве все скверно. По последней информации руководство клуба контактировало с итальянским тренером Антонио Конте, но Сульшер пока имеет три матча, чтобы исправить положение дел. Но никто не гарантирует, что уже после субботнего матча против "Тоттенхэма" нервы руководителей МЮ не сдадут.

Фокус связался с бывшим футболистом "Манчестер Юнайтед" Андреем Канчельскисом (1991 — 1995) и спросил его мнение о происходящем в "МЮ".

[ + – ] Андрей Канчельскис выступал за "Манчестер Юнайтед" четыре года Фото: Getty Images

"Я думаю, что в "Манчестер Юнайтед" не могут пока найти того тренера, который нужен команде. После сэра Алекса Фергюсона найти такого тренера очень сложно. Но надо искать, надо терпеть. Мы можем говорить о кризисах в разных командах. У "Ливерпуля" тоже был кризис в свое время. Потом они нашли своего тренера. Это ожидаемо, все команды попадают в кризис, рано или поздно. Здесь нужно проявить терпение", — сказал в эксклюзивном комментарии Фокусу Андрей Канчельскис.

Сульшер: отставка или последний шанс

[ + – ] Оле Гуннар Сульшер близок к уходу из "Ман Юнайтед" Фото: Getty Images

В Великобритании после поражения МЮ от Ливерпуля то и дело, что судачат о том, сколько матчей осталось доработать Сульшеру. Одни источники говорят о кредите доверия от всех топов, другие — что Сульшеру дали три матча на исправление ситуации. Третьи и вовсе считают, что норвежца отправят на отдых после матча с "Тоттенхэмом". Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис считает, что смена тренера по ходу сезона не принесет команде никаких дивидендов.

"Если говорить честно, стоит дать Сульшеру доработать до конца сезона. Потому что сейчас придет новый тренер в середине сезона, что-то изменится на определенном отрезке, какие-то эмоциональные изменения могут произойти. А потом все встанет на место. Новый тренер должен приходить с нового сезона, набирать команду и готовить ее. В середине сезона тренеров не меняют. Есть руководители, директора, которые решают как им быть в этой ситуации", — рассказал Фокусу Андрей Канчельскис.

Помимо вышеупомянутого Антонио Конте, в качестве потенциального преемника Сульшера СМИ называют экс-главного тренера "Реала" Зинедина Зидана. "Зизу" умеет работать с командой звезд — под его руководством "Реал" трижды выигрывал Лигу чемпионов и дважды чемпионат Испании.

Стоит отметить, что после эпохи сэра Алекса Фергюсона (1986 — 2013) "Манчестер Юнайтед" действительно не может найти нового тренера, который продержался бы в команде более двух лет. С 2013 года на "Олд Траффорд" пробовали свои силы Дэвид Мойес, Райан Гиггз, Луи ван Гал, Жозе Моуриньо и теперь Оле-Гуннар Сульшер.

Атмосферу в раздевалке мог испортить приход Роналду

[ + – ] Криштиану Роналду вернулся в Манчестер Юнайтед летом Фото: ФК "Манчестер Юнайтед"

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" вернулся домой и болельщики радостно приветствовали своего героя. С 31 августа по 11 сентября, по данным журнала LoveTheSales, "Манчестер Юнайтед" заработал 15,5 млн евро только на продаже футболок португальца.

Еще одной интригой было, под каким же номером будет играть звездный португалец, ведь его любимая "семерка" была занята уругвайцем Эдинсоном Кавани. Позже Роналду поблагодарил уругвайца, который якобы уступил ему номер.

Но подумайте сами: команда, укомплектованная звездами, получает звезду еще круче, чем все, кто есть в составе. Естественно, в раздевалке не обойдется без конфликтов. И даже если учесть тот факт, что Роналду и Сульшер в свое время были партнерами по команде. Но норвежец, как подметил в одном из комментариев боец ММА Конор Макгрегор, в тот период был больше игроком запаса, чем основы, в то время, как Роналду уже был народным любимцем. Вполне возможно, что возвращение Роналду и его влияние на коллектив стали одним из факторов, которые повлияли на нынешние результаты команды, даже несмотря на его индивидуальную продуктивность.

"Здесь во главу ставился коммерческий успех. Как вы знаете, у "Манчестер Юнайтед" владельцы — американцы и их в первую очередь интересуют финансы. С этой стороны они очень выиграли. Роналду вернулся в Манчестер, в плане бизнеса это хороший проект. А вот что касается раздевалки, то здесь возникают проблемы. Здесь должны быть какие-то красные линии, тренерский штаб должен этим заниматься. Нужно сплотить команду, донести до каждого игрока, что мы играем не за Роналду, а за "Манчестер Юнайтед". В любом случае, в команде должна быть хорошая атмосфера. Какие-то непонятки в раздевалке есть. Тренерам нужно приложить максимум усилий, чтобы объединить команду и выиграть путевку в Лигу чемпионов", — рассказал Фокусу бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис.

История получит развитие уже после ближайшего матча МЮ против "Тоттенхэма", который состоится в субботу, 30 октября, в 19:30 по киевскому времени. Возможно, "Манчестер Юнайтед" прервет свою неудачную серию из четырех матчей без побед. Но в случае поражения давление на Сульшера усилится еще больше — и дело может дойти до отставки уже на следующей неделе.