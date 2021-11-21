Історію закінчено: "Манчестер Юнайтед" офіційно звільнив Сульшера

Норвезькому фахівцю не пробачили невдалих результатів, у тому числі й поразки від "Уотфорда".

Головного тренера "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннара Сульшера відправлено у відставку, повідомляє прес-служба клубу.

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Останньою краплею для керівників "манкуніанців" стала поразка від "Уотфорда" в чемпіонаті Англії (1:4). При цьому у восьми останніх матчах "Манчестер Юнайтед" виграв лише двічі.

"Оле завжди буде легендою "Манчестер Юнайтед", і ми з жалем прийняли це важке рішення. Хоча останні кілька тижнів були невдалими, вони не повинні затуляти всю роботу, яку він виконав за останні три роки, щоб відбудувати фундамент для довгострокового успіху".

Оле йде з нашою щирою подякою за його невпинні зусилля як менеджера та з нашими найкращими побажаннями на майбутнє. Його місце в історії клубу завжди буде надійним, не тільки через його історію як гравця, але і як великої людини і менеджера, який подарував нам багато чудових моментів. Він назавжди залишиться на "Олд Траффорд" членом родини "Манчестер Юнайтед", — йдеться в офіційній заяві.

Також у клубі повідомляють, що виконувачем обов'язків головного тренера буде Майкл Каррік, який виступав у складі "Манчестер Юнайтед" з 2006 до 2018 року.

На чолі "Манчестер Юнайтед" Сульшер не виграв жодного трофею. Під його керівництвом команда змогла вийти лише у фінал Ліги Європи, в якому у серії пенальті поступилася "Вільярреалу". У тренерській біографії норвежця, окрім першої команди "Манчестер Юнайтед", була робота з молодіжною командою клубу, а також норвезьким "Мельде" та валлійським "Кардіфф Сіті".

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про причини кризи у "Манчестер Юнайтед": влітку клуб витратив 140 мільйонів євро на трансфери, але так і не отримав бажаного ефекту.

Рівно тиждень тому з'явилася інформація, що "Манчестер Юнайтед" має намір запросити Зінедіна Зідана на посаду головного тренера. Повідомляється, що сам французький фахівець поки що розмірковує над такою можливістю.