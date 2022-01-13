"Если не нужны советы - разбирайтесь сами". Роналду раскритиковал футболистов "Манчестер Юнайтед"

Португалец пожаловался прессе, что молодые футболисты манчестерского клуба не воспринимают критику.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду разочарован положением дел в клубе. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на телеканал Sky Sports.

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36-летний нападающий считает, что молодые футболисты "Манчестер Юнайтед" болезненно воспринимают критику и не хотят следовать советам старших партнеров по команде.

"Взрослые футболисты, игроки старшего возраста всегда могут помочь молодым игрокам. Но я могу привести пример. Если я даю вам совет, даже если вы моложе меня, если вы не используете его в своей повседневной жизни, это будет трудно.

Я могу говорить с этим человеком весь день, но если он не берет сказанное на вооружение, то ему будет трудно достичь успеха.

Помню, когда мне было 18, 19, 20, со мной разговаривали несколько игроков постарше. Но я для себя объяснял это так: "Криштиану, ты должен стать лучше — они знают больше тебя, они более опытны, чем ты, и пережили много плохих моментов", — рассказал Роналду.

Португальский футболист предполагает, что молодежь, выступающая за "Манчестер Юнайтед", не выкладывается на поле на все 100 процентов. Вместе с тем, он намекнул на свое будущее, отметив, что не хочет бороться за 5-7 места в чемпионате Англии. Роналду считает, что "Манчестер Юнайтед" должен финишировать в первой тройке в турнирной таблице.

1 января Криштиану Роналду подвел итоги прошедшего года, заявив, что недоволен результатами, которые показывает "Манчестер Юнайтед" в чемпионате Англии. Отметим, что на данный момент "красные дьяволы" занимают только седьмое место, набрав 31 очко в 19 матчах.

В текущем сезоне "Манчестер Юнайтед" сменил главного тренера: вместо норвежца Оле-Гуннара Сульшера команду возглавил немец Ральф Рангник.