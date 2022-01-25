Удар по кошельку. Криштиану Роналду рискует потерять 25% от зарплаты

Заработок звездного португальца в "Манчестер Юнайтед" зависит от позиции клуба в турнирной таблице по итогам чемпионата Англии.

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может лишиться четверти своей зарплаты, если "Манчестер Юнайтед" финиширует ниже 4-го места в чемпионате Англии, сообщает The Athletic.

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На данный момент зарплата Роналду в "Манчестер Юнайтед" составляет 480 тысяч фунтов в неделю. В случае, если "Манчестер Юнайтед" не попадет в зону, дающую право участвовать в Лиге чемпионов УЕФА в следующем сезоне, Роналду потеряет 25% заработка. В таком случае, его зарплата в следующем сезоне будет составлять 360 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Сейчас "Манчестер Юнайтед" занимает четвертое место в таблице, но опережает ближайших преследователей на 1-2 очка. В активе команды Ральфа Рангника 38 очков, у идущего на пятой строчке "Вест Хэма" — 37, у "Арсенала" и "Тоттенхэма" — по 36.

В конце 2021 года Криштиану Роналду заявил, что недоволен результатами "Манчестер Юнайтед" в текущем сезоне. Кроме того, что команда терпела неудачи в чемпионате Англии, ей пришлось дважды пережить смену главного тренера. Сначала в отставку был отправлен Оле-Гуннар Сульшер, которого у руля команды сменил Майкл Каррик. Позже вместо исполняющего обязанности главного тренера Каррика, "Манчестер Юнайтед" возглавил немецкий специалист Ральф Рангник, который будет работать с командой до конца сезона.

Ранее Криштиану Роналду рассказал о своих кумирах в футболе. По признанию футболиста, несмотря на влияние, которое на него произвели эти два игрока, он выиграл больше трофеев, чем они.

Также Криштиану Роналду показал свой самолет за 27 миллионов долларов и награду, которую он получил от ФИФА.